Jennifer Lopez sorprende Ben Affleck: il regalo costosissimo per le figlie

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia: la vacanza in Costiera Amalfitana

Jennifer Lopez sorprende Ben Affleck, regalando alle figlie dell’attore delle collane costosissime. La storia d’amore fra la popstar e l’attore procede a gonfie vele, così tanto che la coppia non solo starebbe progettando una convivenza, ma starebbe provando a creare una “famiglia allargata”, coinvolgendo i figli di entrambi.

JLo, come è noto, è mamma di due gemelli, Emme e Max, nati nel 2008 e frutto delle nozze con Marc Anthony da cui si è separata nel 2011. Ben invece ha tre figli, nati dal legame con Jennifer Garner, conosciuta sul set di Pearl Harbor e ritrovata po in Daredevil. La coppia si è sposata nel 2005 e ha avuto Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel. L’amore fra gli attori è durato ben dieci anni ed è terminato a causa dei problemi di dipendenza di Affleck. La Garner però non ha mai lasciato solo l’ex marito e per un lungo periodo, nonostante l’addio, i due hanno continuato a vivere nella stessa casa a Los Angeles.

L’attrice, secondo alcune fonti, avrebbe accolto con entusiasmo la nuova storia d’amore di Affleck e avrebbe un ottimo rapporto con JLo. Lo stesso vale per i figli dell’ex coppia che da subito avrebbero creato un legame sincero con la popstar. “JLo pensa che Jennifer sia una persona gentile e meravigliosa e una madre straordinaria”, ha spiegato People, secondo cui la Lopez avrebbe sorpreso le figlie della Garner con un regalo molto speciale.

Il magazine inoltre svela che durante il party per i 49 anni di Ben Affleck, Jennifer avrebbe regalato alle figlie dell’attore delle collane molto speciali. Si tratta di pezzi esclusivi, acquistati nel corso di un evento nella magione di Jennifer Klein, produttrice cinematografica di LA. A scegliere i preziosi gioielli sarebbe stata Emme, figlia di JLo, che avrebbe poi consegnato a Seraphina e Violet le collane. Il gesto della cantante dimostra quanto la love story con Affleck sia diventata importante. E mentre i Bennifer continuano, un passo alla volta, a consolidare il loro rapporto, la Lopez ha deciso di eliminare definitivamente dalla sua vita l’ex Alexander Rodriguez. Le foto con lo sportivo (che avrebbe dovuto sposare prima dei gossip su un possibile tradimento) sono infatti scomparse dal suo profilo Instagram.