Ilary Blasi a Le Iene, non sbaglia un colpo: è la più bella tra piume e top cipria

Isola dei Famosi 2022, i look di Ilary, tra trasparenze e dettagli nude

È bastata una piccola apparizione in studio per conquistare tutto il pubblico. Questo è l’effetto che fa Ilary Blasi, regina di stile ma anche portatrice sana di simpatia e sincerità. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornata a Le Iene per parlare del successo del reality che sta conducendo su Canale5, cogliendo l’occasione per un botta e risposta con Teo Mammucari che ci ha riportate ai vecchi tempi, quelli in cui era la padrona di casa della longeva trasmissione di Davide Parenti.

Ilary Blasi a Le Iene, piume e dettagli nude

Una cascata di piume leggere e un top dalle linee essenziali: Ilary Blasi ha scelto di puntare tutto sulla semplicità, senza rinunciare ai dettagli di stile che la rendono unica. L’outfit scelto per il ritorno a Le Iene ha messo in risalto la sua bellezza. In particolare, i colori hanno valorizzato il celeste profondo degli occhi che sono da sempre una delle cifre più alte della sua femminilità.

In queste prime settimane di Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha provato ogni tipo di stile. A colpire maggiormente sono stati i dettagli gioiello ma anche la volontà di puntare su qualcosa di semplice ma mai monotono. Per la sua puntata di debutto, ha stupito tutti con una fascia di strass che ha applicato sui capelli sciolti. A completare l’opera, è bastato un top incrociato sul davanti e dei pantaloni a zampa, che hanno preceduto un tacco vertiginoso che ha slanciato la sua figura.

Stile a parte, la conduttrice romana è scesa nei particolari di quello che sta succedendo all’Isola dei Famosi. Nello specifico, Ilary Blasi ha confermato che Silvano dei Cugini di Campagna è stato squalificato dopo l’espressione blasfema di lunedì 4 aprile. La sua avventura non è durata che 5 minuti: appena sbarcato a Cayo Cochinos, si è lasciato andare a qualche parola di troppo che ha comportato la sua esclusione immediata dal gioco.

Il ritorno in tv dopo il caso Totti

Non sono stati di certo mesi semplici, per Ilary Blasi, che si è trovata ad affrontare un momento piuttosto complicato della sua vita matrimoniale. La sua famiglia si è infatti trovata coinvolta nel bel mezzo di un ciclone mediatico, in cui sono finite alcune foto di suo marito Francesco Totti insieme a un’altra donna, allo Stadio Olimpico di Roma.

Le voci che si sono rincorse per diversi giorni sono state poi smentite da un durissimo intervento di Francesco Totti che – con alcune stories su Instagram – ha smentito categoricamente ogni rumor, chiedendo rispetto per la sua famiglia e per i suoi figli. Non sono poi tardate ad arrivare le parole di Ilary Blasi a Verissimo, che ha ribadito quanto già dichiarato da suo marito, senza mandarle a dire a chi ha dato per certa un’indiscrezione infondata.

Archiviato il periodo difficile che ha riguardato la sua famiglia, Ilary Blasi è tornata in tv per una nuova edizione dell’Isola dei Famosi di grande successo. La scelta di proporre dei personaggi noti si è rivelata senza dubbio vincente: i risultati sono dalla sua parte e il successo del reality sembra in continua ascesa.