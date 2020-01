GF Vip, Paolo Ciavarro in lacrime, Elia e Lessa ai ferri corti: le pagelle della quinta puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo con una quinta puntata che, come promesso da Alfonso Signorini, è stata ricca di colpi di scena. Dalle lacrime di Paolo Ciavarro per il padre Massimo allo scontro fra Antonella Elia e Fernanda Lessa, nemiche giurate all’interno della casa: sono stati tanti i momenti indimenticabili della serata.

Ad aprire le danze Alfonso Signorini, ormai completamente calato nel ruolo di conduttore del reality dopo il passaggio di testimone con Ilary Blasi. Accanto a lui un duo di opinionisti che inizia a dare i primi frutti. Se Pupo sembra ormai completamente a suo agio e non ha paura di esprimere un’opinione, Wanda Nara continua a tentennare e spesso i suoi interventi sono un po’ forzati, anche se l’idea di lasciare Fernanda Lessa e Antonella Elia 24 ore insieme per chiarirsi è stata molto apprezzata dal pubblico. Ecco dunque i nostri voti ai protagonisti della quinta puntata del GF Vip.

PAOLO CIAVARRO: 8. Finalmente il figlio di Eleonora Giorgi è uscito dall’ombra in cui era finito dalla prima puntata, emergendo per quello che è: un ragazzo dolce e molto sensibile, oltre che bello. Alfonso Signorini manda in onda le sue lacrime nel confessionale per il padre Massimo ed è impossibile non commuoversi di fronte a un giovane che, lontano dagli stereotipi del “duro”, piange perché teme di aver deluso il genitore. Il pubblico si immedesima e la semplicità di Ciavarro Junior conquista tutti.

CLIZIA INCORVAIA: 5. Probabilmente non ne può più nemmeno lei di parlare in ogni puntata di Francesco Sarcina. L’ex marito sembra essere l’unico motivo per cui l’influencer di Instagram viene interpellata. Clizia parla della fine del matrimonio, dei tradimenti e della delusione, ma non racconta mai troppo di sè. Eppure le lacrime che le bagnano gli occhi durante il racconto di Ciavarro svelano un universo ancora tutto da scoprire.

ANTONIO ZEQUILA: 7. È lui la grande scoperta del Grande Fratello Vip. Lo ricordavamo playboy e provocatore, ma è riuscito a sorprenderci positivamente con una sensibilità straordinaria e per nulla studiata. Durante la diretta, mentre Ivan Gonzalez raccontava il dolore per l’assenza del padre, Zequila è scoppiato a piangere. Lacrime che hanno aperto una finestra sulla vita dell’attore, segnata dalla morte del padre a cui, per due anni, ha fatto da infermiere. Quando la commozione è così autentica è impossibile non rimanere coinvolti.

VALERIA MARINI – RITA RUSIC: 4. Era l’incontro più atteso, ma proprio non ci è piaciuto. Non tanto per l’atteggiamento stizzito di Rita Rusic, che ha rifiutato in ogni modo di fare pace con Valeria Marini, quanto per la reazione degli altri gieffini. I concorrenti infatti hanno seguito sul led l’incontro e non hanno risparmiato commenti velenosi verso la showgirl sarda. “Tu sei bellissima, lei un cesso” oppure “Lei era il triplo di te”: la lezione delle scorse settimane non è servita.

FERNANDA LESSA – ANTONELLA ELIA: 5. Ormai è chiaro: non saranno mai amiche, ma i toni nella quinta puntata del Grande Fratello Vip si sono alzati un po’ troppo. La Lessa e la Elia si sfidano, si punzecchiano e proprio non si sopportano, arrivando anche agli insulti e a colpire proprio dove fa più male (Antonella ricorda il problemi passati di Fernanda con l’alcol). Una discussione che non ha nulla di costruttivo, tanto che Fabio Testi invita le protagoniste a moderare i toni. L’occasione per fare pace ci sarebbe, ma quando Alfonso Signorini invita la Elia ad abbracciare la rivale dopo che ha raccontato il suo dramma, lei rimane seduta sul divano, immobile.

IVAN GONZALEZ: 6. Alle spalle ha una storia familiare difficile che lui stesso fatica a raccontare e che solo negli ultimi giorni ha deciso di svelare, complice una chiacchierata con Barbara Alberti. Bello è bello, ma siamo certi che l’ex tronista di Uomini e Donne nasconda qualcosa di più. Le lacrime, la commozione per il messaggio dei nonni e la vicinanza a Clizia Incorvaia (con cui c’è un forte feeling), ci fanno sperare che rimanga a lungo nella casa del GF Vip.