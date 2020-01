Paolo Ciavarro piange per il padre Massimo e svela un segreto su Eleonora Giorgi

editato in: da

Paolo Ciavarro piange per il padre Massimo nella casa del GF Vip e svela un segreto sul rapporto con la madre Eleonora Giorgi. Il figlio della coppia di attori è fra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, ma solo negli ultimi giorni ha iniziato a raccontarsi con grande sincerità.

Il 29enne ha spiegato di avere un legame particolare con il padre, molto diverso da quello che ha con sua madre e con il fratello Andrea Rizzoli, nato dal legame di Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli. Se con l’attrice, Paolo è molto affettuoso, sia nei gesti che nelle parole, la situazione è molto diversa con Massimo Ciavarro.

“Con papà è completamente diverso – ha spiegato nel confessionale, in lacrime -, probabilmente ci sono cose che forse non gli ho mai detto, ma che so che lui sa. Poi ci sono anche un po’ di domande che ogni tanto mi faccio. […] Però li amo con tutto il mio cuore, mamma so che mi sta guardando, papà non so e mi chiedo cosa pensi di me”.

Alla base delle tensioni fra i due ci sarebbe la mancata carriera di Paolo Ciavarro nel mondo del calcio. Il figlio di Eleonora Giorgi infatti anni fa venne convocato per un provino con il Manchester City, ma l’esito non fu dei migliori. “Non ho avuto la fame di andare e lottare per qualcosa di cui sono appassionato. Avevo talento e non sono riuscito a sfruttarlo – ha svelato, spiegando che in quel momento la delusione di Massimo Ciavarro fu grande -. È stato il primo vero contrasto con papà ma io non ero maturo, mi dava contro e non capivo. È stata la prima delusione per lui”.

Paolo, che oggi lavora come conduttore ad Amici e Forum, ha anche raccontato il rapporto con il fratello Andrea. “Con Andrea ho un ottimo rapporto – ha confessato -. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”.

Le parole di Paolo e le sue lacrime hanno emozionato non solo il pubblico, ma anche Eleonora Giorgi che su Instagram ha confessato di seguire tutti i giorni suo figlio e di essersi commossa per lui.