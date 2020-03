GF Vip, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane: lui replica dalla Panicucci

editato in: da

Antonella Elia è pronta a lasciare Pietro Delle Piane e lui replica nel salotto di Federica Panicucci. Nella casa del Grande Fratello Vip la showgirl continua a pensare al fidanzato, accusato di averla tradita con Fiore Argento. La Elia e Pietro stanno insieme da diverso tempo e qualche settimana fa si erano incontrati nel bunker di Cinecittà, scambiandosi un bacio appassionato.

Poco dopo però la sincerità di Pietro era stata messa in dubbio da alcune foto apparse sui giornali in cui l’attore e doppiatore passeggiava per strada con Fiore Argento, sua ex compagna. Secondo la sorella di Asia Argento, ospite di Barbara D’Urso, Delle Piane sarebbe solamente a caccia di notorietà e avrebbe mentito a tutti.

La Elia ha scoperto le nuove dichiarazioni durante una puntata del GF Vip e dopo è apparsa molto dubbiosa riguardo la sincerità del suo compagno. “Basta, ho deciso di lasciare Pietro, per sicurezza lo lascio, poi si vedrà – ha detto, confidandosi con gli altri inquilini -. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita”.

La replica di Pietro non è tardata ad arrivare. L’attore, ospite di Federica Panicucci, si è detto certo che la relazione con Antonella Elia non finirà in televisione. “Io conosco Antonella, non ci lasceremo né da parte sua né da parte mia in tv – ha svelato -, secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella casa, oppure io ci metto un’altra possibilità, può essere che questa cosa che è accaduta, le foto che sono uscite, poi hanno fatto vedere le dichiarazioni di Fiore contrastanti con le mie, quindi può essere che Antonella abbia potuto pensare lo lascio, però è un rischio può succedere anche questo, magari è finito l’amore da parte sua”.

Nel frattempo la showgirl nella casa del GF Vip sta facendo i conti non solo con i dubbi sul fidanzato, ma anche con la rivalità nei confronti di Valeria Marini. Le due, dopo diverse liti piuttosto accese, sono ormai ai ferri corti.