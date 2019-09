Gessica Notaro rifiuta il GF Vip e un cachet da 100 mila euro: l’indiscrezione

editato in: da

Una cifra che avrebbe fatto girare la testa a chiunque, non è bastata a convincere Gessica Notaro per farle varcare la porta della casa del Grande Fratello Vip e partecipare come concorrente al reality di punta di Mediaset.

Secondo le indiscrezioni firmate da Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi, la Notaro, amatissima dal pubblico dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, avrebbe detto no a un’offerta che si aggirava intorno ai 100 mila euro.

Una cifra che può tranquillamente definirsi record, e che dà l’idea di quanto la miss, in questo momento, sia corteggiata e ricercata dalle produzioni televisive.

D’altronde il pubblico, ormai, ha conosciuto e apprezzato Gessica Notaro, una ragazza che, vista la brutta storia che ha alle spalle, è considerata un po’ il simbolo del riscatto e della forza femminile.

Nel gennaio 2017, infatti, la Notaro, nonostante le ripetute denunce dovute alle minacce subite dal suo ex, è stata vittima di una vile aggressione con l’acido da parte dell’uomo, Edison Tavares, poi condannato a 5 anni e 5 mesi.

In quel momento, la vita di Miss Romagna 2007 è cambiata per sempre. L’aggressione le ha lasciato segni profondissimi dentro e fuori, ha sfregiato la sua bellezza ma non ha scalfito il suo sorriso e il suo spirito. La Notaro, dopo il dramma e il calvario degli interventi chirurgici che ne sono seguiti, si è rialzata e non ha rinunciato a inseguire i suoi sogni.

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, la sua popolarità è, inevitabilmente, esplosa, e l’esperienza della trasmissione ha anche chiarito a Jessica quale strada percorrere. Dopo tante esperienze in tv e la pubblicazione di un disco, la miss si è letteralmente innamorata della danza e del ballo, e oggi lavora sodo per diventare una ballerina professionista. Un percorso molto impegnativo, che la Notaro prende così sul serio da portarla a rifiutare un’offerta stratosferica per la partecipazione a un reality popolarissimo come il Gf Vip. Qualunque sia la motivazione di certo, di questi tempi, quello di Gessica Notaro al Gf Vip e alla sua offerta economica, è un rifiuto che lascia impressionati.