Ballando, la verità di Gessica Notaro su Veera Kinnunen e Oradei

Gessica Notaro rompe il silenzio e per la prima volta parla del rapporto con Stefano Oradei e del presunto triangolo con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle.

Come è ormai noto la biondissima ballerina si è separata dallo storico compagno, consolandosi fra le braccia di Dani Osvaldo con cui ha fatto coppia nell’ultime edizione di Ballando. La scintilla sarebbe scoccata mentre stava ancora insieme a Stefano Oradei che, geloso del rivale in amore, era stato protagonista di una scenata di gelosia.

Se i protagonisti di questo intrigo amoroso non hanno mai rilasciato dichiarazioni, sono tanti i gossip circolati sui ballerini di Milly Carlucci. Secondo alcune indiscrezioni la relazione fra Veera e Oradei era già in crisi prima dell’incontro con Osvaldo a causa di Gessica Notaro. Una fonte ha svelato che fra il ballerino e l’ex miss di Rimini ci sarebbe stato un legame molto forte, tanto da innervosire la Kinnunen.

A rispondere ai rumors ci ha pensato Gessica che, dopo un lungo silenzio, ha deciso di svelare la verità. “Non ho capito bene come siano nati questi pettegolezzi – ha detto al settimanale Spy – e non sono affari miei, non ho nulla da dire. Ne dicono di cose, dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola”.

Nel frattempo la storia d’amore fra Veera e Dani procede a gonfie vele. La ballerina e l’ex calciatore non si nascondono più e su Instagram pubblicano scatti romantici. Stefano Oradei, che ha ricevuto in questi mesi il sostegno e l’affetto del pubblico, sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo l’addio alla compagna, ma appare sereno.

Qualche giorno fa il gossip sulla storia d’amore fra Veera e Osvaldo, ma soprattutto il presunto flirt fra Gessica Notaro e Oradei, erano stati commentati da Milly Carlucci. “on sono la loro mental coach – aveva chiarito la conduttrice Rai -. L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiene più”.