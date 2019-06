Ilary Blasi, la nuova sfida dopo il GF Vip

editato in: da

Che farà Ilary Blasi ora che ha lasciato il GF Vip?

Intanto, l’ex letterina si gode le vacanze, e dopo il relax romantico in Costa Azzurra, tra Montecarlo e Saint Tropez, con il marito Francesco Totti, i fan possono seguirla in questi giorni su Instagram mentre si diverte a scorrazzare per Roma, facendo la turista nella sua città.

Così la bionda conduttrice sta ricaricando le batterie per prepararsi ad una nuova stagione televisiva, che si preannuncia per lei piena di novità e sfide inedite. Dopo la sua scelta di non rinnovare l’impegno al Grande Fratello Vip per la prossima stagione, dove sarà sostituita – a quanto pare – da Alfonso Signorini, arriva fresca fresca un’indiscrezione sul futuro di Ilary Blasi.

A rivelare l’interessante novità all’orizzonte è Davide Maggio, che rivela che il futuro di una delle conduttrici di punta di Mediaset, sarà al timone di un classico intramontabile della televisione italiana: Giochi Senza Frontiere.

Il format, che è stato un grande successo della Rai per diverse stagioni, in due momenti storici diversi (il primo negli anni ‘70 e il secondo negli anni ’90), sarebbe stato acquistato da Canale 5, e ai piani alti di Mediaset avrebbero subito individuato in Ilary la donna giusta per condurlo.

Dinamica, sportiva, spiritosa, Ilary Blasi sembra fatta su misura per guidare un programma come Giochi Senza Frontiere, all’insegna della gara, ma anche e soprattutto dello spirito di squadra e del divertimento.

Di certo la nuova edizione del format, programma che non va in onda da venti anni, sarà sicuramente rivista e riadattata in chiave contemporanea, ma le caratteristiche di base resteranno, e sembrano sposarsi perfettamente con la vivacità, la dinamicità e la solarità di Ilary.

D’altronde, che non sarebbe rimasta ferma ai box una delle regine di Mediaset, appariva scontato. Il pubblico le è affezionatissimo per la sua capacità di coinvolgere e divertire, e di certo sarà curioso di vederla misurarsi con uno show a cui diverse generazioni di telespettatori sono affezionati. Saprà Ilary uscire vincente anche da questa nuova sfida?

Per scoprirlo non resta che attendere la conferma dei palinsesti autunnali Mediaset e la prima puntata di questo grande ritorno televisivo.