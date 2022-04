Georgina Rodriguez, su Instagram l’omaggio toccante al suo bambino

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

Ci sono dolori che non hanno bisogno di parole, perché resteranno sempre lì nel cuore. Quello vissuto da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è troppo grande. La coppia, infatti, qualche settimana fa, ha annunciato di aver perso uno dei gemelli che aspettavano: solo la femminuccia ce l’ha fatta.

Da quel momento la presenza sui social è stata molto ridotta, soprattutto quella di Georgina che ha pubblicato su Instagram solo insieme al compagno due post condivisi. Il primo per dare lo straziante annuncio, il secondo quando sono tornati a casa dall’ospedale condividendo un’immagine di tutta la famiglia riunita insieme alla piccola sorellina.

Ora Georgina ha pubblicato uno scatto emozionante che ritrae il calciatore, che dice tutto senza bisogno di aggiungere neppure una parola.

Georgina Rodriguez, l’omaggio al suo bambino

Georgina Rodriguez ha pubblicato su Instagram un omaggio commovente al suo bambino. Si tratta di una foto che ritrae il compagno Cristiano Ronaldo. Lo scatto è di qualche giorno fa e mostra il calciatore esultare dopo un gol, l’attaccante è stato immortalato con il viso visibilmente emozionato mentre indica il cielo. In molti dopo il match (andato in scena sabato 23 aprile e che ha visto scendere in campo il Manchester United contro l’Arsenal) hanno visto in quel gesto il segno di una dedica speciale per il bambino scomparso. Una lettura che trova conferma nella condivisione dell’immagine da parte di Georgina, che l’ha accompagnata con un semplice cuore bianco. Perché alcuni eventi, alcuni dolori, restano e non hanno bisogno di alcuna parola per essere espressi.

La coppia è stata molto supportata dai fan e dalle persone accanto a loro in queste settimane difficili, anche l’immagine del calciatore sul profilo di Georgina ha ricevuto molti commenti, anche in questo caso molti cuori e mani giunte in preghiera.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, il dramma della perdita

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno condiviso con i fan il dramma e il dolore della perdita. Lo hanno fatto con poche parole, ma incisive, per raccontare il dolore che li ha investiti.

A partire dall’annuncio della perdita del bambino, arrivato attraverso un testo scritto e condiviso nei rispettivi account. “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bambino – si leggeva nella nota – . È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità. Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.

Poi la foto del ritorno a casa, con la piccola stretta tra le braccia del papà, e un messaggio che ha il sapore della famiglia, quel luogo accogliente in cui tornare a respirare dopo un grande dolore: “Casa dolce casa. Giorgina e la nostra piccola bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti. Il vostro supporto è davvero importante e abbiamo sentito tutto l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Adesso è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Ma il ricordo resta, così come il vuoto e il dolore, che si vedono tutti in quel gesto di Cristiano Ronaldo che indica il cielo.