Ronaldo e Georgina, su Instagram la prima foto della bambina appena nata

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

Insieme, dopo il dolore più grande. La famiglia di Ronaldo e Georgina Rodriguez si è finalmente riunita per accogliere la bambina appena nata e provare a ricominciare dopo la perdita del suo gemello. Una tragedia enorme, che il campione del Manchester United ha voluto condividere con fan e tifosi attraverso il suo profilo Instagram ufficiale nella serata di lunedì 18 aprile.

Georgina è tornata a casa, su Instagram la prima foto di famiglia

Stretta tra le braccia di papà Cristiano Ronaldo, la piccolina di casa ha conosciuto i suoi tanti fratelli e ha iniziato a respirare la sua giovanissima vita appena iniziata. Una foto che testimonia la gioia di una nuova vita ma anche i primi passi che la famiglia sta compiendo per guardare avanti dopo la tragica perdita di uno dei gemelli, il maschietto, che non ha superato il trauma della nascita ed è venuto a mancare prima di venire alla luce.

Il messaggio di Ronaldo è infatti di grande speranza: “Casa dolce casa. Giorgina e la nostra piccola bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti. Il vostro supporto è davvero importante e abbiamo sentito tutto l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Adesso è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Le sue parole non hanno sorpreso. Nel momento più difficile per la famiglia, quello della perdita del bambino, Ronaldo aveva comunque voluto: “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità. Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.

All’arrivo della piccola, di cui non si conosce ancora il nome, non mancava nessuno. Il campione di calcio è padre di Cristiano Jr e di due gemelli – Eva e Mateo – avuti da madre surrogata prima che conoscesse Georgina, oltre ad Alana Martina, frutto dell’amore della coppia e venuta al mondo nel 2017. L’annuncio della gravidanza della Rodriguez è stato dato a ottobre su Instagram, al quale è seguito subito quello del sesso dei bambini, rivelato con un tenero baby shower.

L’abbraccio dei tifosi per Ronaldo e Georgina

All’indomani della tragica perdita del piccolo, Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi una pausa dal terreno di gioco per dedicarsi solo alla sua famiglia. Nonostante la sua assenza, Liverpool e Manchester United hanno voluto esprimere la loro vicinanza al campione attraverso un lungo applauso esploso al settimo minuto. A quest’enorme dimostrazione d’affetto, è seguito un commovente coro in You’ll Never Walk Alone, l’inno dei Reds.

Per il momento, Georgina Rodriguez non ha voluto esprimersi in merito alla tragedia che ha colpito la sua famiglia, limitandosi a ricondividere i post di suo marito. La modella sta trovando invece conforto nell’amore dei suoi figli, stretti a lei in questo momento difficile ma anche di grande gioia per la nuova arrivata.