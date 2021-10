Cristiano Ronaldo di nuovo papà: le voci su Georgina incinta sempre più insistenti

Venezia 2021, Georgina Rodriguez e Anna Dello Russo si sfidano in pizzo

C’è un nuovo bebè in arrivo, in casa Ronaldo. O almeno questo è ciò che dicono le indiscrezioni, che ormai si fanno sempre più insistenti: pare che Georgina Rodriguez sia incinta e abbia già superato il primo trimestre, quello più delicato (durante il quale molti futuri genitori preferiscono mantenere il silenzio). Cristiano Ronaldo potrebbe dunque diventare papà per la quinta volta.

Georgina Rodriguez incinta

Periodicamente iniziano a circolare voci sul fatto che Georgina potrebbe essere incinta, ma stavolta i rumor sono particolarmente insistenti. A lanciare la notizia è stato la rivista spagnola Hola, che avrebbe saputo in esclusiva della nuova gravidanza della modella argentina. Stando alle informazioni in suo possesso, il magazine ha rivelato che la Rodriguez è già alla dodicesima settimana e che la coppia è molto felice per la lieta novella.

Questo potrebbe rappresentare per loro un nuovo inizio: dopo un lungo periodo trascorso in Italia – e più precisamente a Torino – per esigenze professionali di Ronaldo, ora l’intera famiglia si è trasferita a Manchester. Un altro bimbo porterebbe certo tanta allegria in una nuova casa che, probabilmente, non ha bisogno d’altro che di essere davvero vissuta. D’altronde, entrambi hanno sempre desiderato una famiglia numerosa e questo non sarebbe altro che il coronamento del loro più grande sogno.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano e Georgina si sono conosciuti nell’estate del 2016, quando il campione portoghese si era imbattuto in una splendida ragazza durante una delle sue sessioni di shopping nel centro di Madrid. Lei, all’epoca commessa, si era immediatamente innamorata e non aveva esitato ad accettare un appuntamento con Ronaldo. Neanche due mesi dopo, avevano ufficializzato la loro relazione e da quel momento non si sono mai più separati.

La loro è una famiglia splendida: il calciatore, che quando ha incontrato Georgina era già papà del suo primogenito Cristiano Ronaldo Jr, ha fatto ricorso alla maternità surrogata per avere i suoi due gemelli Eva e Mateo, nati all’inizio dell’estate 2017. E solo pochi mesi dopo è arrivata anche Alana Martina, frutto del suo amore per la Rodriguez. Ora la splendida modella argentina starebbe vivendo la sua seconda gravidanza, anche se i diretti interessanti non hanno ancora confermato o smentito la notizia.

Georgina aveva più volte parlato del suo forte desiderio di maternità, e proprio nel corso di una lunga intervista ad Hola aveva rivelato di volere altri figli. Nel suo ruolo di mamma, si sente perfettamente a suo agio: “Il luogo in cui sono più felice è la mia casa, con i miei figli e il mio compagno. Amo la mia vita in famiglia, a cui per fortuna posso dedicarmi al 100%. Mi piace svegliare i miei figli, cambiarli e fare colazione insieme. A loro dedico la mattinata, giochiamo insieme e passiamo un po’ di tempo in palestra. E prima di dormire ci piace guardare documentari”.