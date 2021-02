Georgina Rodriguez e la vita con Ronaldo: “Lui è la mia ispirazione...

editato in: da

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una coppia stabile, affiatata e di successo, che non perde occasione per gridare al mondo il proprio amore.

Il loro segreto? Un amore profondo, fatto di quotidianità e condivisione, perché stare accanto allo sportivo più famoso del mondo non è un’impresa facile, ma Georgina sembra aver trovato l’equilibrio giusto.

In un’intervista a Sportweek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, la modella ha parlato della sua vita al fianco del fenomeno portoghese e del suo amore per lui e per i loro figli.

“La mia famiglia è la mia priorità – ha detto – I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”. E questo sentimento è evidente in ogni sua parola, anche quando si parla di palestra e allenamenti in casa. “Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… e io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore”, ha rivelato.

Per questo, Georgina è pronta anche a sacrificare momenti di quotidianità normali per chiunque, ma non per chi è tanto famoso da non poter andare neanche al cinema o al supermercato. Un aspetto che però non le pesa.

“No, Cristiano non può andare al supermercato… – ha spiegato – Ma grazie alla mascherina, ultimamente, siamo scappati a far a spesa qualche volta… e qualche anno fa siamo riusciti anche ad andare al cinema! È un super papà e il miglior marito che potessi sognare. Ma non cucina. Dopo essersi allenato per tutta la mattina, merita di trovare a tavola un buon piatto di cibo caldo preparato con amore. Abbiamo uno chef e a volte cucino io. E cambiare una lampadina a casa nostra è impossibile, abbiamo i soffitti così alti… Se tu fossi Cristiano Ronaldo, cambieresti una lampadina a 6 metri da terra?! Meglio di no. Prenditi cura di te stesso e dedica te stesso a essere il migliore in quello che fai. Al resto, ci penso io. Faccio in modo che tutto funzioni. Mi piace prendermi cura della mia casa e della mia famiglia”.

Una famiglia serena, che riesce ad approfittare di ogni momento per riunirsi e trascorrere qualche ora di spensieratezza insieme, come lei stessa ha mostrato su Instagram, in uno scatto che li ritrae nella loro terrazza-giardino della casa di Torino, tra giochi e palloncini. “Ogni giorno celebriamo il nostro amore“, scrive. E chissà che non sia proprio questo il loro segreto.