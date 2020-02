Georgina Rodriguez, dedica ad Amadeus: “Grazie per avermi fatta sentire a mio agio”

editato in: da

Le luci sulla settantesima edizione del Festival di Sanremo si sono spente ormai da diversi giorni ma l’emozione è ancora alle stelle. A dimostrarlo ci pensa il post di Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo e tra le co-conduttrici della kermesse.

Ma andiamo per ordine: l’esperienza di Georgina sul palco del Teatro Ariston è stata, in effetti, esaltante. Questo perché la ventiseienne argentina non si è limitata a stare al fianco di Amadeus, ma ha intrattenuto il pubblico con la sua voglia di fare, il suo umorismo e il suo talento.

Come le altre donne del Festival, Georgina ha dimostrato di saper tenere banco. Con il suo Cristiano in prima fila, la Rodriguez ha scherzato con Amadeus facendo leva sul suo cuore da interista e cercando di “convertirlo” a una fede juventina.

Più tardi, sempre sullo stesso palco, si è esibita in una danza sensuale sulle note di El Tango de Roxanne, nell’emozionante versione del film Moulin Rouge! e ha lasciato a bocca aperta sia il conduttore che il pubblico. Insomma, la sua presenza ha lasciato il segno.

Con il suo post su Instagram, d’altro canto, Georgina ha dimostrato ai suoi follower che Sanremo ha ricambiato il favore, lasciando il segno su di lei. Per questo ha deciso di fare una dedica al direttore artistico e conduttore che tanto l’ha voluta con lui. Nello specifico, la Rodriguez ha scritto:

Sanremo è stato memorabile! Grazie per avermi fatta a sentire a mio agio in questa mia prima volta al Festival!

Un ringraziamento dolcissimo, reso ancor più dolce dalla foto dove Amadeus la guarda con tenerezza mentre lei, ancora un po’ impacciata, si cimenta nella gag del gargliadetto che da nero-azzurro si trasforma in bianco-nero.

Il post di Georgina, inoltre, risulta ancor più tenero se si considera che nelle settimane antecedenti a Sanremo, la moglie di Ronaldo era molto emozionata e allo stesso tempo preoccupata: seppur abituata a stare sotto le luci dei riflettori, quella all’Ariston era infatti una prova importantissima, dato che sia lei che Cristiano sono ormai fortemente legati all’Italia, di cui si dicono perdutamente innamorati. Prova che, comunque, è stata brillantemente superata.