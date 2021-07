Georgina Rodriguez, fisico scultoreo: al mare proprio come una sirena

editato in: da

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

È una vacanza di totale relax, quella che Georgina Rodriguez si sta concedendo assieme a Cristiano Ronaldo. E la splendida modella ne ha approfittato per prendere il sole e godersi un po’ di riposo da quella che è sicuramente la sua travolgente vita quotidiana con ben 4 bambini di cui prendersi cura.

Georgina ha voluto condividere qualche foto del suo ultimo weekend al mare, pubblicando su Instagram splendidi scatti che la ritraggono magnifica come non mai. “Sirena spiaggiata” – ha scritto la Rodriguez nella didascalia dell’immagine che la vede stesa al sole, a bordo del suo lussuosissimo yacht. E in effetti somiglia proprio ad una sirena, con il suo fisico scolpito, le lunghe gambe affusolate e i capelli al vento.

Poi, approdata a Maiorca, Georgina si è concessa qualche foto in un bellissimo prato verde, questa volta indossando uno splendido abito a righe che mette in evidenza la sua silhouette perfetta. “Bella è l’anima di colui che rende questo mondo migliore” – queste le parole che la moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto per accompagnare i suoi scatti da sogno.

Questa breve vacanza arriva in un momento d’oro: Georgina è stata infatti una delle stelle che hanno calcato il red carpet del Festival di Cannes 2021. Per l’occasione, la modella ha scelto un incantevole abito da sera con spacco vertiginoso e frange in pelle che hanno dato un tocco di sensualità ad un look già perfetto. Dopo aver sorpreso tutti sulla Croisette, elegantissima nel suo abito di Jean Paul Gaultier, la Rodriguez ha dunque messo da parte tutti gli impegni per qualche giorno di relax.

La sua estate si prospetta ricca di sorprese: la attenderanno sicuramente altre vacanze in compagnia di tutta la famiglia, lunghe giornate movimentate alle prese con tuffi e mille giochi da fare assieme ai suoi bambini. E forse dovrà anche prepararsi ad un trasloco. Secondo alcune voci che girano ormai da tempo sul web, suo marito avrebbe infatti in ballo un possibile contratto all’estero, dopo tre stagioni passate in Italia come attaccante della Juventus.

Georgina e Cristiano Ronaldo sarebbero dunque pronti a lasciare Torino e volare verso altri lidi? La decisione, almeno stando alle indiscrezioni, è ancora da prendere. E nel frattempo i due si godono questi mesi caldi in balia delle onde del mare, tra bagni di sole e lunghe vacanze.