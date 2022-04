Cristiano Ronaldo, Georgina ha perso uno dei gemelli alla nascita: “Il dolore più grande”

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso il loro bambino. Uno dei due gemelli, attesi dalla coppia, è infatti morto alla nascita. La femminuccia, invece, è venuta alla luce e sta bene. Ed è da lei che stanno traendo tutta la forza per andare avanti, per trovare un senso a questa tragedia che ha colpito la famiglia in un giorno che avrebbe dovuto essere di grande gioia.

Cristiano Ronaldo e Georgina, l’annuncio su Instagram

A dare la notizia è stato proprio Cristiano Ronaldo che, attraverso il suo canale Instagram ufficiale, ha voluto condividere con tutti il dolore che li ha appena colpiti: “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità. Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.

Un parto molto difficile, dunque, per Georgina Rodriguez, che non ha potuto stringere tra le braccia uno dei suoi bambini. Il maschietto, evidentemente il più debole tra i due, non ha superato la nascita ed è scomparso subito dopo essere venuto al mondo. La sua sorellina, invece, ha lottato per la vita e ce l’ha fatta. Sarà lei a dare forza ai suoi genitori e ai suoi fratelli, a dare loro un motivo per guardare avanti con speranza. La richiesta di Cristiano Ronaldo è stata una e una sola: mantenere la dovuta riservatezza perché la sua famiglia sia protetta in questo momento di grande dolore.

La notizia della gravidanza a ottobre 2021

La coppia, tra le più amate dello showbiz internazionale, aveva rivelato di essere in attesa di due gemelli. Un maschio e una femmina, come svelato con grande entusiasmo durante il baby shower che avevano condiviso sui loro social. Per salvaguardare la privacy della sua famiglia, Georgina Rodriguez aveva deciso di vivere con riservatezza la sua gravidanza, comparendo sui social per condividere alcuni momenti di felicità con i suoi bambini.

La bella novità che riguardava la famiglia Ronaldo era rimbalzata dapprima sui giornali spagnoli e, solo successivamente, era stata confermata dalla coppia con un comunicato ufficiale. Per Cristiano e Georgina, si tratta della secondogenita dopo Alana Martina, nata il 12 novembre 2017.

Il famosissimo (e amatissimo) calciatore portoghese è papà di Cristiano Junior, nato 11 anni fa, e di due gemelli – Mateo ed Eva – nati da madre surrogata. Dall’amore per Georgina era attesa un’altra coppia di gemelli, che ha sfortunatamente avuto un epilogo tragico che la coppia affronterà con grande coraggio. Il nome della piccola non è ancora stato rivelato, certamente non è questo il momento.

A esprimere cordoglio è stata anche la sorella di CR7, Katia, che è intervenuta immediatamente sui suoi canali social: “Il vostro angelo adesso è tra le braccia di papà”, riferendosi al loro padre – José dos Santos Aveiro – venuto a mancare quando Cristiano Ronaldo aveva appena 20 anni.