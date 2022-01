Georgina, la crisi del passato con Cristiano Ronaldo: cosa è successo

Cannes 2021, Georgina Rodriguez tra spacchi e frange: ode alla sensualità femminile

La vita di Georgina Rodriguez potrebbe sembrare una favola, eppure nella storia con Cristiano Ronaldo, proprio all’inizio della loro relazione, è arrivata un’ombra a oscurare quel sentimento.

La love story con il calciatore, infatti, non è partita nel migliore dei modi: l’ex commessa aveva lasciato il campione portoghese e lo ha rivelato per la prima volta, in occasione dell’uscita della sua serie tv, Soy Georgina, rilasciata su Netflix.

Georgina, la rottura con Cristiano Ronaldo

Georgina ha spiegato di aver interrotto per un breve periodo la sua relazione con Cristiano Ronaldo, proprio quando il loro amore stava sbocciando. Le motivazioni erano più che comprensibili: la vita della Rodriguez ha subito un duro colpo quando il padre ha avuto un ictus.

La modella era diventata “triste e assente” quando il papà si è ammalato. Dopo essersi conosciuti, Georgina e Cristiano per un paio di mesi hanno interrotto la loro frequentazione: era il 2016, e Jorge, il genitore della Rodriguez, è morto tre anni dopo a causa di complicazioni proprio a causa dell’ictus. Un evento che l’ha colpita profondamente anche perché la donna non è cresciuta col padre, bensì con lo zio, mentre lui ha trascorso 10 anni in galera.

Il loro amore ha superato ogni ostacolo e oggi la Rodriguez sa di aver avuto tanta fortuna ad aver conosciuto Ronaldo: “Cinque anni fa, la mia vita è cambiata. Grazie all’amore, la mia vita ora è un sogno. Niente nella vita è stato facile. So cosa significa non avere niente e avere tutto”.

D’altro canto anche Cristiano sa di aver trovato la donna giusta, la compagna che lo ha reso finalmente felice: “Georgina è la donna della mia vita, sono completamente innamorato di lei. Era una ragazza molto interessante, molto più matura per la sua età… All’inizio non pensavo che sarebbe stato così forte, che mi sarei innamorato di lei. Non me lo aspettavo onestamente, ma dopo un po’ mi sono sentito come se fosse la donna della mia vita”.

La Rodriguez non poteva che confermare: “Sognavo un principe azzurro e oggi ne ho uno con dei bambini meravigliosi che mi danno tanto amore. Sì, posso dire che i sogni si avverano”.

Georgina Rodriguez, l’amore con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina si sono conosciuti nell’estate del 2016: il campione portoghese ha incontrato la bella Rodriguez durante una delle sue sessioni di shopping nel centro di Madrid. Lei, all’epoca commessa in una boutique di un nota casa di moda, si era immediatamente innamorata e non aveva avuto dubbi quando il calciatore l’aveva invitata fuori a cena.

Appena due mesi dopo la coppia aveva ufficializzato la loro relazione: una vera e propria favola, un amore che ha saputo superare ogni ostacolo e che oggi è più forte che mai.

La loro è una famiglia meravigliosa: il campione quando ha incontrato Georgina era già papà del suo primogenito Cristiano Ronaldo Jr, poi, all’inizio dell’estate del 2017, sono venuti alla luce i due gemelli Eva e Mateo, nati grazie alla maternità surrogata.

Solo pochi mesi dopo è arrivata anche Alana Martina, frutto dell’amore della coppia. Ora la splendida modella argentina sta vivendo la sua seconda gravidanza, e non potrebbe essere più felice.