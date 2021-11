Georgina, ecografia in dolce compagnia: la foto su Instagram è tenerissima

Venezia 2021, Georgina Rodriguez e Anna Dello Russo si sfidano in pizzo

Georgina Rodriguez sta vivendo un momento magico, che sta condividendo con i suoi numerosi follower: la compagna di Cristiano Ronaldo infatti è in attesa di due gemelli e la coppia non potrebbe essere più felice.

Georgina Rodriguez, la visita su Instagram

La famiglia di Cristiano Ronaldo non vede l’ora di accogliere i due gemellini che Georgina porta in grembo: la Rodriguez ha condiviso sul suo profilo ufficiale uno scatto dolcissimo, dove c’è lei, stesa sul lettino sorridente e tutti intorno i suoi bambini, in trepida attesa di vedere le prime immagini dei fratellini.

La bellissima compagna di Cristiano Ronaldo si è fatta immortalare durante un’ecografia di routine, ma è la compagnia ad essere speciale: accanto a lei infatti ci sono Cristiano Ronaldo Jr, il primogenito del calciatore, i gemelli Eva e Mateo, nati all’inizio dell’estate 2017 con maternità surrogata, e la piccola Alana Martina, frutto dell’amore tra Georgina e Cristiano.

La splendida modella argentina, che adesso sta vivendo la sua seconda gravidanza, ha corredato la tenerissima foto da una semplice parola, “Impazienti”, accompagnata da un cuoricino rosso. In primo piano il commento del giocatore, che ha replicato al post dell’amata con l’emoji delle mani giunte.

Georgina Rodriguez, l’annuncio della gravidanza

Dopo settimane di indiscrezioni riportate dalle riviste spagnole, qualche giorno fa è arrivata la conferma della bella notizia per la famiglia Ronaldo. “Siamo orgogliosi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni d’amore. Non vediamo l’ora di conoscervi”, ha scritto il calciatore su Instagram pubblicando una foto in cui lui e la compagna mostrano due ecografie.

Cristiano ha poi condiviso un secondo scatto, che lo ritrae insieme ai suoi quattro figli, tutti intenti a fare il numero due con le dita. Del resto entrambi hanno sempre desiderato una famiglia numerosa: per Georgina e Cristiano si tratta del coronamento del loro più grande sogno.

Georgina Rodriguez, la storia d’amore con Cristiano Ronaldo

Tra la modella e il calciatore la scintilla è scoccata nel 2016 quando si sono incontrati nella boutique dove lei lavorava. “È stato amore a prima vista – aveva raccontato lei tempo fa – Il destino ci ha riuniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto”.

Cinque anni dopo dal loro primo incontro, Georgina, Cristiano e i loro figli sono diventati una vera squadra e ad aprile accoglieranno altri due nuovi membri della famiglia, che tutti – nessuno escluso – non vedono l’ora di abbracciare.