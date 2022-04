Cristiano e Georgina, come sta la bimba dopo la nascita: parla la sorella di Ronaldo

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

L’annuncio della perdita di un figlio non dovrebbe mai avvenire: è il dolore più grande, ed è così che l’hanno definito Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Uno dei loro gemelli non ce l’ha fatta, ed è morto dopo il parto. Tramite un comunicato, la coppia ne ha dato l’annuncio lunedì 18 aprile, chiedendo ovviamente privacy e rispetto per il momento doloroso che stanno affrontando. La sorella di Ronaldo, Katia Aveiro, è intervenuta su Instagram, dove ha comunicato forza alla coppia, e ha parlato di come sta la bimba.

Come sta la figlia di Cristiano e Georgina: parla Katia Aveiro

In giorni come questi, ci si chiude nel proprio dolore: è inevitabile, non si può fare altro. Ed è per questo motivo che Ronaldo ha chiesto espressamente il massimo riserbo verso la situazione: perché ogni parola, ogni frase non avrebbe significato. Non c’è nulla che, in qualche modo, possa anche solo lontanamente lenire la sofferenza della perdita di un figlio.

Katia Aveiro, sorella maggiore di Cristiano Ronaldo, ha voluto far sentire alla coppia il suo appoggio. Su Instagram, ha condiviso un post: due foto meravigliose, con a corredo parole altrettanto importanti. “Ti amo, e il mio cuore è dalla vostra parte. Dio si prenda cura di voi e rafforzi il vostro cammino. La nostra bambina, che è qui, forte e piena di salute, ci insegnerà sempre di più che solo l’amore conta”. La piccola dunque sta bene, ed è insieme ai genitori: sarà lei a dare la forza a entrambi di sopravvivere al dolore, di superarlo, un giorno. Ma mai di dimenticarlo.

L’annuncio della morte del piccolo su Instagram

Il doloroso annuncio è avvenuto mediante i social. Quegli stessi social che di solito la coppia usa per mostrarsi felici, sorridenti, insieme ai propri figli, come una grande (e splendida) famiglia. La gravidanza sembrava procedere bene, e nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto. Il maschietto, purtroppo, è deceduto poco dopo essere venuto al mondo, mentre la sorellina è in salute ed è tra le braccia di mamma e papà.

“È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità. Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.

Il sostegno verso la coppia

Tutto il mondo – calcistico o meno – si è stretto attorno a Georgina e Cristiano, due genitori che si sono trovati ad affrontare l’ora più buia. Non c’è altro da fare, se non offrire supporto, sostegno. Qualsiasi gesto che possa far comprendere alla coppia che non è affatto da sola. A Liverpool, i tifosi hanno voluto dedicare loro un lungo applauso, ed è stato anche intonato You’ll Never Walk Alone, l’inno dei Reds.