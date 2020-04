Gemma replica a Giorgio: “Mi ha deluso”. E svela una novità su U&D

editato in: da

Le vicende amorose di Gemma Galgani continuano a tener banco anche adesso che Uomini & Donne è in pausa. La dama, infatti, è una delle protagoniste più apprezzate del programma di Maria De Filippi. In una intervista è tornata a parlare di Giorgio Manetti, suo ex corteggiatore, e ha raccontato come sta andando la sua ultima conoscenza.

La storia tra Gemma e Giorgio ha tenuto incollati al piccolo schermo numerosi telespettatori, rimasti delusi quando i due si sono definitivamente lasciati in malo modo. Di recente, l’ex corteggiatore della dama torinese ha rilasciato dichiarazioni poco piacevoli, accusandola di non cercare veramente l’amore e di partecipare al programma di Maria De Filippi solo per ottenere visibilità. A Manetti, la Galgani ha replicato attraverso le pagine della rivista Uomini & Donne Magazine:

Più che ferita, mi ha stupito e deluso profondamente. Lo stupore è determinato dal fatto che normalmente, con il passare del tempo, i ricordi belli finiscono per superare quelli brutti: il rancore, la rabbia vanno scemando per poi cancellarsi del tutto. Almeno, per me è così. Ha una compagna, è felice, perché tanta cattiveria nei miei confronti?

Gemma, ricordando quanto ha sofferto per Giorgio in passato, ha aggiunto:

Oltre allo stupore, c’è la delusione. Per essere uno che si vanta della sua coerenza, non vedo quale coerenza ci sia nell’attaccare una donna che, con grande dolore, ha sopportato per mesi l’andirivieni di donne che sono venute per conoscerlo. Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe coerente da parte sua non considerarmi neanche adesso.

La Galgani, però, non ha parlato solo del suo passato. Dopo aver detto definitivamente addio a Giorgio, ha conosciuto altri uomini, seppur pochi sono riusciti a rubarle veramente il cuore. Recentemente aveva fatto la conoscenza di Juan Luis, per il quale Gemma sembrava aver perso la testa e che, alla fine, si è rivelato essere l’ennesima delusione.

Gemma, però, non è ancora pronta a rinunciare all’amore. Sta, quindi, frequentando Algemiro, un suo nuovo corteggiatore e ha dichiarato che le cose, tra loro, stanno andando molto bene. Il cavaliere, infatti, è sempre molto presente e premuroso nei confronti della dama torinese che lo ha definito “un fulmine a ciel sereno”. Presto, quindi, potremo rivederla al centro dello studio di Maria De Filippi per raccontare le novità sull’attuale flirt. La Galgani avrà finalmente trovato l’uomo giusto?