Chi è Caterina, il nuovo amore di Giorgio Manetti dopo Gemma Galgani

La love story tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è entrata nel cuore di moltissimi telespettatori italiani, eppure l’ex protagonista di Uomini e Donne ha trovato l’amore vero soltanto dopo l’incontro con Caterina.

Quello tra Gemma e Giorgio, i due protagonisti indiscussi del trono over, è stato un rapporto lungo e travagliato che per mesi ha tenuto banco all’interno del famoso dating show di Maria De Filippi. Eppure qualcosa si è interrotto bruscamente tra i due, o forse quella scintilla che caratterizza l’amore vero, semplicemente non c’è mai stata. Giorgio Manetti però sembra davvero aver trovato l’amore e il merito va tutto a Caterina, la sua attuale compagna.

La donna ha 54 anni ed è presente nella vita dell’ex cavaliere di Uomini e Donne da diverso tempo. Caterina e Giorgio infatti sono stati fidanzati anni fa consumando una relazione durata due anni, dal 2007 al 2009. Poi il destino li ha fatti incontrare nuovamente proprio nel periodo che ha segnato l’uscita definitiva del cavaliere dal programma di Maria De Filippi. Tra i due c’è stata subito la sintonia di un tempo, evidentemente mai smarrita e non ci è voluto poi molto affinché quella ritrovata complicità si trasformasse in amore.

Complici, forse, quei capelli biondi e gli occhi azzurri e intensi di Caterina che la rendono una donna estremamente bella e di classe. Fatto sta che dopo quell’incontro che li ha fatti riavvicinare, Giorgio Manetti è letteralmente capitolato ai piedi della sua bella compaesana.

Da quel momento i due sembrano non essersi separati più, se non per un breve periodo di crisi che comunque i due non hanno mai confermato, né smentito. Attualmente Giorgio e Caterina convivono a Firenze e la loro relazione è più solida che mai e lo stesso Manetti non ha nascosto in più occasioni di desiderare che la donna possa diventare sua moglie un giorno.

Quello con Gemma Galgani invece è un capitolo chiuso da parte di entrambi. La dama torinese, protagonista attuale di Uomini e Donne sembra ormai essere un lontano ricordo per il “gabbiano” del dating show. Non sappiamo se Giorgio sia mai stato davvero innamorato di lei, del resto il tanto atteso ti amo, non è mai arrivato anche se lui ha sempre parlato di affetto e di rispetto. Quello che è certo invece è che Giorgio attualmente è innamoratissimo della sua Caterina che sembra davvero essere la donna della sua vita.