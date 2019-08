U&D: Gemma Galgani pronta a tornare in tv, ma sarà sola (di nuovo)

editato in: da

Manca poco all’inizio delle riprese del Trono Over: Gemma Galgani sarà presente nuovamente in trasmissione, da sola.

Secondo alcuni rumors, la dama bionda, tornerà nella fortunata trasmissione di Maria De Filippi, ma da single. Sembra infatti che l’amore tra lei e Mario, l’uomo conosciuto durante le ultime puntate della scorsa edizione, non sia mai sbocciato.

L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è previsto per il 16 settembre, le registrazioni però cominceranno almeno un paio di settimane prima e sarà allora che potremo trovare conferma sulla partecipazione da single di Gemma e di altri personaggi.

Non stupirebbe, ad esempio, la presenza di David Scarantino e Cristina Incorvaia da poco tornati single dopo l’esperienza a Temptation Island.

Dubbi invece non ce ne sono circa la partecipazione di Gemma Galgani nel programma. La torinese, infatti, negli ultimi anni si è guadagnata un posto d’onore all’interno della trasmissione e nel cuore degli italiani.

Quello che però ancora non sappiamo è se, al fianco della dama, ci sarà anche il cavaliere Mario, conosciuto proprio nel parterre maschile di Uomini e Donne.

Non è stata una stagione d’amore fortunata quella della Galgani: dopo il continuo tira e molla con Rocco Fredella, durante quasi tutta la messa in onda del programma, a pochi giorni dalla fine della trasmissione, la donna si è dedicata alla conoscenza del cavaliere Mario.

Con l’uomo c’è stata subito sintonia e i due hanno trovato diversi punti in comune con i quali cominciare appunto la conoscenza. Non sappiamo, però, se il rapporto sia realmente decollato durante l’estate.

Tutti gli indizi raccolti al momento sembrano far intendere che i due non si siano frequentati dopo la fine delle registrazioni: Gemma e Mario, in effetti, non sono mai apparsi insieme nelle ultime settimane.

Cosa dobbiamo aspettarci dunque dalla prossima stagione del Trono Over?

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare Giorgio Manetti, l’uomo che ha fatto capitolare la Galgani.

Il bel fiorentino alcuni giorni fa, attraverso i suoi social network, ha fatto intendere di essere alla ricerca della sua anima gemella ammettendo che a settembre ci sarà una sorpresa per tutti i suoi fan.

Che si tratti del suo ritorno nel parterre?