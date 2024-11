Francesca Fagnani compie 48 anni, le sue interviste più belle

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Giornalista e conduttrice amatissima, Francesca Fagnani è uno dei volti più incisivi e brillanti della tv italiana. Detentrice del taccuino rosso più temuto dai suoi ospiti, all’alba dei suoi 48 anni, si conferma una professionista capace di trasformare ogni intervista in un viaggio autentico tra luci e ombre delle personalità più influenti.

Con il suo programma Belve, ha rivoluzionato il linguaggio delle interviste televisive: diretta, curiosa e sorprendentemente empatica, la Fagnani scava nelle vite dei suoi interlocutori, alternando momenti di complicità a domande taglienti che non lasciano scampo. Una dinamica che l’ha resa un punto di riferimento per il genere, al punto da meritarsi il titolo di regina delle Belvate.

Ripercorriamo insieme le interviste più belle e interessanti che ci hanno regalato storie inaspettate, intense e talvolta controverse.

Lory Del Santo, una vita di luci e ombre

Tra le interviste più intense e sincere che Francesca Fagnani ha portato avanti durante l’edizione 2023 di Belve c’è sicuramente quella fatta a Lory Del Santo. Una donna entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, che in anni di carriera ha visto la sua vita sotto il microscopio dei media tra amori travolgenti e tragedie che, purtroppo, continuano ad avere un posto importante nella sua mente.

In quell’occasione Francesca Fagnani è apparsa empatica e frizzante al momento giusto, permettendo alla Del Santo di aprirsi senza sconti anche nel racconto dei momenti più difficili, come il periodo passato in carcere per una falsa accusa e la tragica perdita di tre dei suoi figli.

Loredana Bertè, il ricordo di Mimì

“È la donna, e anche tra gli uomini, che ho corteggiato di più nella mia vita” aveva detto Francesca Fagnani accogliendo sullo sgabello di Belve Loredana Bertè. Una presenza voluta e ottenuta sfoderando la sua capacità di farsi amare nel raccontare le storie più interessanti.

E, come previsto, Loredana non ha disatteso le aspettative: davanti alla Fagnani, la cantante si è raccontata a tuttotondo, ripercorrendo non solo la sua carriera, ma ricordando anche la sorella Mimì, con cui continua ad avere un legame particolare. “Il telefono era squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Mi pento amaramente, non me lo sono mai perdonato. Potevo fare qualche viaggio in meno e cercare di starle vicino. Non ho colto i segnali”.

Parole dolorose di una guerriera a tratti fragile, che Fagnani ha saputo accogliere regalandoci uno spaccato di verità fuori dal comune: “Non sto bene quando parlo di questo, mi viene subito da piangere perché non posso più rimediare. Quell’evento mi ha spezzato il cuore. Sono stata privilegiata ad avere come sorella Mimì, se non l’avessi avuta ci sarebbe stato un vuoto terrificante nella mia vita, come quello che c’è da quando se ne è andata”.

Le bacchettate clericali a Raoul Bova

Tra una confessione e l’altra, Francesca Fagnani sa bene come far tremare i suoi ospiti sullo sgabello. La conduttrice, infatti, apprezza la verità sotto ogni punto di vista, anche quando questa porta a momenti più ironici e, spesso, di imbarazzo.

La conduttrice non ha peli sulla lingua e non è difficile intuire quando un’intervista le appare meno fluente delle altre: durante l’ospitata di Raoul Bova la giornalista non si è risparmiata. Iconica la domanda sui dieci comandamenti fatta al protagonista di Don Matteo che è stato, purtroppo, colto impreparato.

Fede a parte, l’intervista è stata oggetto di polemica per diverso tempo, più per quel che non è stato detto che per ciò che è trapelato: “Sono stata io a sbagliare ospite. Colpa mia a chiamarlo. Non ho mai detto però che Raoul Bova è stato noiosissimo, è stato scritto. Ho solo detto che l’ospite più faticoso è quello che non parla. Lui era parecchio chiuso, ma è stata colpa mia, non sua” aveva raccontato Fagnani.

Fedez a cuore aperto dopo la fine dei Ferragnez

Controverso, fumantino, sempre sulla bocca di tutti. L’intervista fatta a Fedez è stata certamente una delle più seguite della scorsa edizione di Belve. Si può dire che, in quell’occasione, Fagnani l’ospite non l’aveva sbagliato affatto.

Nel pieno delle sue difficoltà sentimentali, di salute e lavorative, Federico Lucia aveva scelto di concedere la sua verità alla Belva di Rai2 in un’intervista che, dopo quella di Fazio a Chiara Ferragni, ha regalato una versione sincera e inedita del rapper di Rozzano.

Francesca lo ha accolto permettendogli di parlare di tutto, senza esimersi da temi scomodi e lasciandogli lo spazio di commuoversi, dimostrando che chiunque, anche i rapper che “fanno brutto”, possono lasciarsi andare all’emotività in uno luogo che li mette a proprio agio.

Emma Bonino e Concita De Gregorio: la forza davanti alla malattia

Fagnani è una belva dal sorriso contagioso, capace di trattare temi difficili e di ispirare una fiducia senza precedenti. È così che, in più di un’occasione, la conduttrice ha ospitato personalità che hanno vissuto momenti difficili, come quelli legati a una brutta malattia.

Da Concita De Gregorio, che durante la sua intervista aveva detto per la prima volta di aver combattuto contro un cancro, fino a Emma Bonino, che aveva annunciato ufficialmente che quel male stata in grado di sconfiggerlo, Francesca Fagnani si è sempre dimostrata capace di affrontare con rispetto e sensibilità anche le conversazioni più delicate, trasformandole in testimonianze che ispirano e commuovono senza mai scivolare nella retorica e, a volte, regalando notizie bellissime.