“Belve”, il dramma di Concita De Gregorio: “Ho avuto il cancro, porto la parrucca”

Concita De Gregorio ha preferito conservare nel silenzio l’ultimo, difficile anno vissuto. La giornalista ha infatti dovuto fare i conti con un cancro, e ne parla per la prima volta in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, in onda questa sera su Rai2. L’operazione ad agosto e un lungo calvario, per il quale ora porta indosso una parrucca che definisce “abbastanza simile ai miei capelli di una volta”: il suo racconto in studio.

Concita De Gregorio, la rivelazione a “Belve”: “Ho avuto un cancro”

Questa sera va in onda un nuovo appuntamento con Belve, il programma in cui gli ospiti intervistati si mettono a nudo raccontandosi a Francesca Fagnani con profonda trasparenza e sincerità. La conduttrice, nel nuovo appuntamento in programma in prima serata su Rai2, intervisterà anche Concita De Gregorio. Editorialista de La Repubblica nonché storica direttrice de L’Unità, la giornalista ha raccontato per la prima volta, e a cuore aperto, del dramma che l’ha colpita nell’ultimo anno: il cancro.

La rivelazione, come rivelano le prime anticipazioni dell’intervista tv, è arrivata in seguito a una specifica domanda della Fagnani: “Quando qualche giorno fa un giornale ha scritto che lei si era fatta il taglio come Giorgia Meloni, che ha pensato?”. La De Gregorio ha così risposto che quelli non sono i suoi capelli reali, ma che è stata costretta ad indossare una parrucca: “Sono stata quasi sul punto di telefonare al direttore, perché io preferirei avere i miei capelli. Invece, porto adesso una parrucca, abbastanza simile ai miei capelli di una volta”.

E, a seguire, la drammatica confessione: “Ho avuto un anno molto impegnativo, ho avuto un cancro. Mi sono operata ad agosto. Io ne parlo al passato perché ho tolto tutto quello che dovevo togliere, ma non si può mai parlare completamente al passato. Però diciamo che siamo sulla buona strada”.

“Belve”, non solo Concita De Gregorio: gli ospiti di Francesca Fagnani

Concita De Gregorio non ha mai voluto apertamente parlare di quanto accadutole nell’ultimo anno. Un dolore troppo forte che ha sempre preferito conservare nel silenzio, ma che ora ha voluto condividere pubblicamente: “La ragione per cui io ne ho parlato meno in pubblico è che quando poi tu ne parli in pubblico, tutti tornano da te con l’aria un po’ dolente, chiedendoti come stai. Ma quello è un pezzo della vita, non è tutta la vita“. Rivelazioni importanti, che sono solo una piccola parte della ricca intervista rilasciata alla Fagnani.

Nella puntata di questa sera, ci sara spazio anche per i racconti di Gabriel Garko e di Heather Parisi, quest’ultima finita al centro di un vero e proprio caos mediatico. La show girl è infatti stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario proprio nello studio di Belve, in occasione della registrazione dell’intervista in onda questa sera. A rivelarlo è stato il manager televisivo Lucio Presta con un tweet, in cui ha spiegato come sarebbero andate le cose: “Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione”. La Parisi è dunque finita nei guai e, attorno alla sua attesa intervista a Belve, si è scatenato un caso che ha del clamoroso.