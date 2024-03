Chiara Ferragni come Oppenheimer? Il paragone di Fazio a Che tempo che fa

Fonte: IPA Chiara Ferragni come Oppenheimer?

Negli ultimi giorni in moltissimi aspettavano la prima intervista televisiva a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, dopo un periodo di silenzio e le tante notizie in merito alla sua vita privata e professionale in seguito al Pandoro gate, ha deciso di raccontare la sua verità durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 3 marzo. Un momento in cui, Fabio Fazio, tra una manciata di domande per provare a chiarire la sua situazione emotiva degli ultimi mesi, ha paragonato l’influencer al fisico Robert Oppenheimer. Ma per quale motivo il conduttore si è sentito di fare questo confronto?

Chiara Ferragni e il paragone con Oppenheimer

Della serata di Che tempo che fa, sicuramente quello dell’intervista a Chiara Ferragni è stato uno dei momenti più attesi. Dopo giorni in cui il profilo Instagram (e non solo) del programma è stato assediato da commenti che poco supportavano l’influencer e il padrone di casa Fabio Fazio, con tanto di consigli del Codacons su cosa il presentatore avrebbe dovuto chiedere all’imprenditrice digitale più chiacchierata del momento, finalmente Chiara, che aveva già rilasciato un’intervista per Il Corriere della Sera, si è seduta davanti all’acquario di Che tempo che fa per raccontare la sua verità.

Un’intervista che si è aperta con un Fazio che, parlando con Chiara, porta sul tavolo un paragone molto preciso: “Tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa.” Un riferimento decisamente ardito, ma non casuale: il fisico americano padre della bomba atomica fu colui che, nel 1942, diresse il laboratorio segreto dove sarebbe stata testata la bomba. Il 16 luglio 1945, Oppenheimer e gli scienziati che aveva riunito nell’impresa fecero il test Trinity, il primo tentativo di esplosione nucleare al mondo. Un progetto che portò Oppenheimer al successo, ma anche a un disastro nucleare a causa di cui il mondo non sarebbe stato più lo stesso e che portò al fisico americano un enorme rimorso.

Chiara Ferragni madre degli influencer

Nonostante le numerose critiche, è chiaro che Fazio, con il suo azzardatissimo paragone, non volesse comparare la gravità di un disastro nucleare alla situazione vissuta da Chiara Ferragni. Il presentatore di Che tempo che fa, accostando le due storie, ha voluto sottolineare come l’imprenditrice digitale, da sempre considerata madre del mondo degli influencer, abbia fatto dei social la piattaforma su cui raccontare quasi ogni secondo della sua vita personale e professionale, per poi incappare in una situazione spigolosa che, come abbiamo visto negli ultimi mesi, è scoppiata ritorcendosi contro di lei.

Chiara Ferragni, dal canto suo, ha cercato di mantenere il sangue freddo, provando a spiegare il suo punto di vista: “Vero, i social media sono così, ci sono cose belle quando tutti ti osannano, ma quando vieni criticato aspramente tutto è più difficile”. Ha poi continuato: “Nulla ti prepara alla violenza di certi attacchi. Sono giunti da tutte le parti ed è stato difficile in questi ultimi due mesi e mezzo.” Nonostante questo, l’influencer pensa al futuro: dopo qualche momento di commozione, sottolinea che continuerà a raccontarsi sui suoi canali come ha sempre fatto, cercando però di rallentare un po’ e di vivere maggiormente nel presente.