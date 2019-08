Briatore scende in politica: la reazione della Gregoraci su Instagram

editato in: da

Flavio Briatore scende in politica ed Elisabetta Gregoraci reagisce in modo molto particolare su Instagram.

La showgirl calabrese e l’imprenditore si sono separati ormai da diverso tempo. Un matrimonio celebrato nel 2008 e arrivato al capolinea nel 2017 dopo oltre dieci anni d’amore. Il divorzio è stato vissuto con grande serenità: Briatore e la Gregoraci hanno mantenuto buoni rapporti per amore del figlio Nathan Falco.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate in questi giorni, Flavio avrebbe provato a riconquistare la soubrette senza però riuscirci. Il motivo? Per Elisabetta quella con Briatore sarebbe ormai una storia chiusa, tanto che lei sarebbe pronta a trasferirsi a Milano per pensare alla sua carriera.

Ma cosa ne pensa la Gregoraci della discesa in campo di Briatore? Con un messaggio su Facebook, l’imprenditore ha annunciato la nascita del suo Movimento del Fare. “Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani – ha svelato -: imprenditori e professionisti di successo che insieme, con le loro idee e la loro visione aiuteranno a far ripartire il Paese”.

Elisabetta Gregoraci come ha reagito di fronte a questa notizia? La showgirl calabrese vive a Montecarlo, proprio come Briatore, insieme a Nathan Falco. Nelle ultime Stories di Instagram, pubblicate in coincidenza con l’annuncio dell’ex marito, non c’è nessun riferimento a questa novità che di certo cambierà anche la sua vita.

Nelle clip Elisabetta scherza con gli amici di Nathan, durante una serata tranquilla in casa, poi si concede qualche sfizio goloso e dà la buonanotte ai follower di Instagram pubblicando un video dolcissimo insieme al figlio.

La Gregoraci non ha commentato in nessun modo la discesa in campo di Briatore e non ha mostrato, almeno sui social, di sostenere la decisione dell’ex marito. Un silenzio che ha insospettito molti, ma che, secondo alcuni fan, potrebbe essere dettato dalla volontà di Elisabetta di pensare solamente a Nathan e alla sua carriera dopo l’addio all’imprenditore.