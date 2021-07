Filippo Magnini, le parole speciali per i 10 mesi di Mia: “Ti amiamo tanto”

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Un papà innamorato della sua piccola: appare così Filippo Magnini nell’ultimo post su Instagram dedicato a sua figlia Mia, la primogenita avuta dalla moglie Giorgia Palmas.

Il campione di nuoto le ha dedicato un pensiero dolcissimo in occasione dei dieci mesi della bimba, nata a settembre del 2020. Su Instagram ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae dall’altro, accompagnato da parole dalle quali emerge tutto il sentimento che lo lega alla figlia: “10 mesi di te.. Mia. Io la mamma e Sofi ti Amiamo tanto e grazie perché ogni giorno ti risvegli e ti addormenti con il sorriso. Auguri piccola Mia – . ha scritto per poi aggiungere anche un messaggio indirizzato alla moglie Giorgia Palmas: “ma quanto me l’hai fatta bella brava e buona”.

Mia è la prima figlia per la coppia Filippo Magnini e Giorgia Palmas, mentre quest’ultima è già mamma di Sofia, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Palmas e Magnini formano una coppia molto amata del mondo dello spettacolo: insieme da tre anni, a marzo del 2021 hanno festeggiato il loro anniversario, seguito a maggio dalle nozze. Il loro matrimonio era stato rimandato a causa del Covid, ma non si sono persi d’animo e con una cerimonia civile e intima, alla quale hanno preso parte solo i familiari della coppia ei testimoni, per la sposa è stata Elena Barolo, si sono detti sì. Le nozze sono state annunciate a cose fatte, quando entrambi hanno condiviso un bellissimo scatto sui rispettivi profili Instagram.

Un momento speciale che è arrivato a sugellare un rapporto profondo, così come sono profonde le dediche sempre molto romantiche che i due si fanno anche attraverso i social, come quando dopo le nozze – a corredo di un selfie insieme – si sono scritti parole d’amore.

Ora arriva il dolcissimo pensiero per la piccola Mia, nata dieci mesi fa: il 25 settembre 2020 e fonte di grande gioia e amore per mamma e papà. La bimba è spesso la protagonista dei post social dei genitori, come quando in occasione del suo battesimo hanno voluto condividere l’emozione con i tanti follower.

Intanto Filippo Magnini segue con attenzione le Olimpiadi di Tokyo che commenta attraverso il suo profilo e su Un Filo di sport, sempre su Instagram.