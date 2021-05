Giorgia Palmas e Filippo Magnini, innamoratissimi dopo le nozze: le dediche

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Sempre più innamorati: Giorgia Palmas e Filippo Magnini dopo le nozze appaiono felici e sereni, come nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram in cui si mostrano vicini, sorridenti e pieni di gioia.

Il matrimonio per i fan è arrivato un po’ a sorpresa, anche se era noto che fosse nei progetti della coppia e che fosse stato rimandato causa pandemia. Un annuncio a cose fatte pubblicando sui social una foto del loro bacio da marito e moglie. La cerimonia per il momento è stata civile ed erano presenti pochissimi intimi, ovvero familiari e testimoni (per Giorgia Palmas è stata Elena Barolo), ma poi – come ha fatto sapere Giorgia Palmas – ci sarà quella religiosa. “Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici – aveva scritto a corredo della foto -, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”.

E questa felicità emerge anche dalle immagini pubblicate successivamente: scatti del grande giorno o di vita quotidiana. Come l’ultima in cui la coppia appare felice e nella quale entrambi si sono dedicati profonde parole d’amore: “…e quando sei arrivato tu, con un sorriso contagioso, il cuore grande e l’animo gentile mi hai reso la donna più felice del mondo”, ha scritto Giorgia Palmas a corredo di un selfie in cui sono abbracciati.

La risposta del marito non si è fatta attendere: “Mia moglie! La mia anima gemella…la tua felicità è la mia felicità e sono io quello fortunato ad averti al mio fianco… ah sono anche quello con gli occhi schiacciati dal sole”. Parole molto dolci e piene d’amore per una coppia che appare sempre più solida e complice.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da tre anni (hanno festeggiato l’anniversario a marzo) e a settembre del 2020 sono diventati genitori della piccola Mia, primogenita della coppia. Giorgia Palmas è anche mamma di Sofia nata dalla relazione che la showgirl ha vissuto con l’ex calciatore Davide Bombardini.