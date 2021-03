Giorgia Palmas, la dedica a Magnini per l’anniversario: “Tre anni di noi”

editato in: da

Da Alena Seredova a Giorgia Palmas: i figli dei vip tornano a scuola

Giorgia Palmas ha condiviso su Instagram una dedica speciale al suo compagno Filippo Magnini. Il 15 marzo è stato il loro terzo anniversario e non si è lasciata sfuggire l’occasione per sorprendere il suo grande amore, papà felice della piccola Mia nata a settembre 2020.

“Tre anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, tre anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme”, ha scritto la Palmas in un post ad alto tasso di emozioni in cui ha raccolto alcune splendide foto che ritraggono dei momenti felici insieme al nuotatore. Le vacanze nel mare, una serata elegante, una buffa posa con la figlia maggiore Sofia (avuta da una precedente relazione), la gravidanza e infine la nascita di Mia.

Pochi scatti con un unico comune denominatore: grandi sorrisi felici e un amore che la coppia sta vivendo giorno per giorno con lo stesso entusiasmo degli inizi. “Io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”, le parole di Giorgia Palmas non fanno altro che confermare ciò che traspare dai loro volti.

La coppia è una delle più amate e non potrebbe essere altrimenti. La showgirl e il nuotatore adorano condividere sui social i momenti più belli della loro vita e le dediche l’uno per l’altra non mancano mai. Lo scorso febbraio è stata ancora una volta Giorgia a fare una sorpresa a Filippo per il suo 39esimo compleanno, spendendo dolcissime parole per lui: “Il tuo primo compleanno da papà. Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi”.

Complici e affiatati, lo scorso novembre Giorgia Palmas e Filippo Magnini erano stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo confermando l’intenzione di convolare presto a nozze. A causa delle restrizioni e della situazione-Covid la coppia ha rimandato il matrimonio per ben due volte, in ultimo la data prevista a dicembre 2020. Scelta che Magnini ha confermato a febbraio 2021 in un’altra intervista a Donna Moderna, ribadendo il proposito di suggellare il grande amore che lo lega alla Palmas: “Quest’anno ce la faremo. A tutti costi. Perché io questa ragazza me la voglio proprio sposare. Ah, l’ho già detto? Lo ridico”.