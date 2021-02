Palmas, i romantici auguri a Magnini per il primo compleanno da papà

editato in: da

Compleanno veramente speciale per Filippo Magnini, cha ha compiuto 39 anni. Ha, infatti, festeggiato l’evento con la compagna Giorgia Palmas, la figlia di lei Sofia, alla quale è molto affezionato e, per la prima volta, con la piccola Mia, nata il 25 settembre scorso. E per celebrare nel migliore dei modi, l’ex velina ha organizzato una sorpresa e si è lasciata andare a una dedica molto romantica.

L’amore che lega Giorgia e Filippo è innegabile e non passa inosservato. Più volte i due hanno mostrato sui social teneri quadretti familiari in cui sono apparsi, insieme a Sofia e alla piccola Mia, estremamente felici. La dolcezza degli auguri della Palmas a Magnini, quindi, pur non sorprendendo chi li segue con affetto, riesce a scaldare il cuore.

Giorgia, infatti, ha deciso di pubblicare ben due foto sul suo profilo Instagram. La prima in cui abbraccia il suo compagno, di fronte a loro una torta a due piani con su scritto “miglior papà del mondo” e, intorno, tanti palloncini a forma di cuore. La seconda, invece, ritrae Magnini mentre abbraccia Mia. Le parole a corredo descrivono alla perfezione la gioia della loro vita familiare:

Buon compleanno amore mio infinito, ogni compleanno è un traguardo importante, ogni anno che passa è un pezzetto di vita che stiamo passando insieme e un passo verso il futuro che avremo insieme. Questo di oggi poi ha un sapore dolce, è il tuo primo compleanno da papà. Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi. Auguri amore!

Filippo Magnini ha apprezzato il gesto della sua compagna e, per questo, ha voluto ringraziarla dedicandole, a sua volta, un post sul suo profilo Instagram in cui si è detto soddisfatto della sorpresa ricevuta e, soprattutto, profondamente innamorato di lei e delle loro principesse.

Non potevo desiderare compleanno migliore. Grazie Amore mio per la stupenda sorpresa! Ti amo tantissimo e amo le nostre principessine.

Insomma, Giorgia e Filippo continuano a regalare, attraverso alcuni momenti della loro vita, forti emozioni. I fan della coppia, adesso, non attendono altro che poterli finalmente vedere insieme all’altare. Dopo aver dovuto rinunciare alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria e aver dato alla luce la loro prima figlia, annunceranno presto una nuova data?