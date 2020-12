Giorgia Palmas separata da Magnini a Natale: “Amore, passeremo anche questa”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini sarà un Natale sicuramente diverso da come si aspettavano, da trascorrere lontani. Il nuotatore infatti è risultato positivo al Covid-19 e per questo ha deciso di tutelare la sua famiglia e mettersi in isolamento.

L’atleta ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram, così da aggiornare i suoi follower e far sapere alle persone che sono venute in contatto con lui di aver contratto il virus, nonostante tutti gli accorgimenti:

Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia spero di non aver contagiato nessuno.

Non era certo così che Filippo Magnini immaginava di trascorrere le feste, come ha spiegato sui social:

Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia Palmas mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo.

Oltre ai numerosissimi commenti dei fan, anche la sua amata Giorgia ha voluto sostenerlo, scrivendogli: “Amore, passeremo anche questa“. Per la Palmas e Magnini si tratta del primo Natale da genitori: la showgirl infatti da qualche mese è diventata di nuovo mamma.

Dopo Sofia, la sua primogenita, nata dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, a settembre è arrivata la piccola Mia, frutto dell’amore con Filippo Magnini.

La storia tra la showgirl e lo sportivo è nata nel 2018, quando entrambi uscivano da due relazioni importanti: lui aveva appena chiuso la love story con Federica Pellegrini, mentre lei aveva detto addio a Vittorio Brumotti.

Fin dall’inizio della storia si sono sostenuti a vicenda, vivendo momenti unici ed emozionanti: lo scorso Natale infatti Magnini aveva stupito la compagna con una romanticissima proposta di matrimonio. Questo 2020, durante il quale dovevano svolgersi le nozze della coppia, sta mettendo ancora a dura prova Giorgia e Filippo, ma ha regalato loro la gioia più grande: la piccola Mia, perfetto coronamento del loro sogno d’amore.