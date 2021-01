Giorgia Palmas, risate e felicità nella foto su Instagram con Mia

editato in: da

Giorgia Palmas incinta: su Instagram l’estate in dolce attesa con Magnini e la figlia Sofia

Uno scatto pieno di complicità e amore, è quello che ha condiviso Giorgia Palmas sul suo profilo Instagram e che la vede in compagnia della piccola Mia. Un’immagine che arriva dopo qualche settimana in cui la showgirl è stata meno presente sui social. Dopo il post in cui dava l’annuncio di essere risultata positiva al Covid – 19, infatti, aveva solo condiviso gli scatti più amati del 2020 accompagnati da un bilancio di fine anno.

Ora è tornata con un’immagine bellissima, piena di felicità, che la vede in compagnia della figlia più piccola mentre ridono assieme.

Mia è nata il 25 settembre 2020 e la gioia del suo arrivo era stata condivisa dai neogenitori attraverso i propri profili social. Giorgia Palmas, già mamma di Sofia di 12 anni avuta dall’ex Davide Bombardini, aveva scritto parole piene d’amore così come il compagno Filippo Magnini. Nel corso dei mesi la coppia ha spesso condiviso con i fan la gioia per la famiglia e l’amore che li unisce. E anche questa volta Giorgia Palmas ha voluto regalare ai tanti follower uno scatto dolcissimo. Nella foto si vedono mamma e figlia mentre ridono di gusto: la piccola Mia con un bellissimo e contagioso sorriso e mamma Giorgia Palmas mentre la guarda felice. Ad accompagnare il tutto le parole della showgirl che ha scritto: “La mia nonna avrebbe detto: Sei bella come il sole mattutino” alla frase ha aggiunto i cuori e gli hashtag Mia e sorrisoni. Non manca il commento di papà Filippo Magnini che ha scritto: “La nostra gioiosa infinita”.

Immagini piene di amore e di felicità domestica, come del resto la coppia ha abituato nel tempo i propri follower. Di recente Giorgia Palmas aveva condiviso altre immagini colme di affetto per le proprie figlie come quella che vede le mani vicine delle due sorelle, oppure, nei giorni precedenti al Natale, una foto di Sofia e Mia vicino all’albero accompagnata dalla didascalia: “I miei regali ma non di Natale, per la Vita. La mia gioia, la mia felicità, il mio cuore, l’emozione più grande, tutta la mia Vita è lì #Sofia & #Mia”.

E adesso la risata spontanea tra mamma e figlia, che è stata accolta con tantissimi like e commenti da parte dei suoi numerosi fan.