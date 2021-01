Giorgia Palmas, il selfie su Instagram e i giochi con la piccola Mia

editato in: da

Giorgia Palmas incinta: su Instagram l’estate in dolce attesa con Magnini e la figlia Sofia

Le risate coinvolgenti e cristalline della piccola Mia e un tenero scatto in cui la mamma si è ritratta con la sua secondogenita: Giorgia Palmas si mostra su Instagram come una mamma felice e appagata.

E lo fa spesso: infatti scorrendo la sua bacheca ci sono tante foto di famiglia, sia della prima figlia Sofia di 12 anni avuta dall’ex Davide Bombardini, sia di Mia nata il 25 settembre 2020 dalla relazione d’amore con Filippo Magnini.

E un nuovo scatto ha attirato l’attenzione dei tanti fan della coppia, infatti l’ex velina ha condiviso una foto in cui si vedono sia lei che Mia e, di quest’ultima, si intravede un pochino del volto, che non era mai stato mostrato in maniera così chiara sul social. Nell’immagine c’è Giorgia Palmas, mamma sorridente, e un occhio della piccola a fare capolino. Il tutto accompagnato dalla semplice didascalia: “Cucù” con le emoji del pulcino e un cuore. Papà Filippo ha commentato scrivendo: “Vi amo” e a corredo ha aggiunto due cuori.

Nelle storie su Instagram la Palmas, invece, si è mostrata in un momento di vita domestica mentre gioca con la sua piccola che ride di gusto. La showgirl ripete più volte buongiorno in maniera scherzosa e Mia risponde con la sua risata coinvolgente. Come la stessa Giorgia ha specificato in sottofondo si sentono la primogenita Sofia e Filippo Magnini che giocano a Fortnite e sullo sfondo si intravede la nonna e mamma di Giorgia Palmas. Momenti di serenità, dopo la preoccupazione che avevano vissuto durante il periodo di Natale, dopo che la coppia era risultata positiva al Covid – 19.

Dolci attimi in famiglia che la showgirl ha condiviso con tutti i suoi fan, come è solita fare perché di frequente pubblica immagini della sua vita e delle sua figlie. Come quella che la ritrae proprio insieme alla piccola Mia mentre sono coricate e ridono, scatto accompagnato dalle parole: “La mia nonna avrebbe detto: Sei bella come il sole mattutino” alla frase la Palmas aveva aggiunto i cuori e gli hashtag Mia e sorrisoni. Poco prima di Natale, poi, aveva condiviso una foto che mostrava Sofia e Mia vicine all’albero, con dolci parole di accompagnamento: “I miei regali ma non di Natale, per la Vita. La mia gioia, la mia felicità, il mio cuore, l’emozione più grande, tutta la mia Vita è lì #Sofia & #Mia”.