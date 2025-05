Tutti i più teneri auguri social dei vip nel giorno della Festa della Mamma, per chi mamma lo è e per chi sta per diventarlo

La mamma è sempre la mamma. Di fronte alla mamma siamo tutti uguali, vip, nip, star e gente qualsiasi. Nessuno può sottarsi alla Festa della Mamma, al giorno in cui siamo chiamati a celebrare la donna che ci ha messo al mondo, ci ha cresciuti e ci è stata sempre vicino. Il giorno dedicato alla mamma è l’occasione per celebrarla anche sui social, così come hanno fatto i vip italiani, dalla supermamma Michelle Hunziker alle future mamme Giulia De Lellis e Alessandra Amoroso.

Michelle Hunziker, il doce messaggio di Celeste

Pronta a condurre l’Eurovision a Basilea, Michelle Hunziker si è presa il tempo di trascorrere la festa della mamma assieme alla famiglia. Per la conduttrice, la giornata è iniziata nel più dolce dei modi, con un biglietto a sorpresa scritto dalla piccola Celeste, la terzogenita di Michelle, nata dalla relazione con Tomaso Trussardi.

“Auguri mamma! Come ti ho detto molte volte sei una grande stella che illumina tutti quelli che conosce! Sei il carica batterie per il mio cuore e ti meriti tutto” ha scritto la bimba, facendo sciogliere il cuore della mamma e anche quello di tutti i suoi numerosissimi follower. Anche la più grande Aurora, a sua volta mamma del piccolo Cesare, non ha perso l’occasione di celebrare mamma Michelle. “Buona festa della mamma mammottina” è il messaggio che ha mandato a Michelle, con tanto di una foto che le mostra sorridenti e abbracciate.

I vip celebrano le loro mamme

Anche chi è genitore continua a essere figlio, a tornare bambino in un giorno come questo e ad aver voglia di celebrare la propria mamma. Così come hanno fatto le cantanti Laura Pausini e Emma Marrone, che sui loro profili Instagram hanno pubblicato le foto che le ritraggono insieme alle loro mamme, con immancabili cuoricini annessi. Federica Nargi di foto ne ha pubblicate una carrellata: “Dietro una donna forte c’è una mamma che le ha insegnato a esserlo” ha scritto l’ex velina.

I post delle neomamme e di chi mamma sta per diventarlo

“Da mami, a mami” ha scritto Jacqueline Luna di Giacomo, da pochissimo diventata mamma del piccolo Enea assieme al cantante Ultimo. “Auguri alle mamme felici, a quelle che si sentono complete, ma anche a quelle stanche o ferite, che nonostante tutto, per loro sorridete” ha scritto Jacqueline, che con la sua mamma Heather Parisi ultimamente ha vissuto un periodo complicato. “Buona festa della mamma a tutte voi capaci di imprese uniche” ha scritto la neomamma Giulia Salemi postando una foto con la madre Fariba Tehrani.

“Non vedo l’ora” è il messaggio di Alessandra Amoroso, in dolce attesa del suo primo bebè, che alle sue follower scrive: “Vi penso tutte, siete il cuore del mondo”. Giulia De Lellis, invece, che ha annunciato la propria gravidanza da pochissimo, è incerta: “Posso già festeggiare?” chiede su Instagram. Per poi lasciarsi andare alle riflessioni di chi il viaggio della maternità lo ha appena intrapreso. “Inizio a guardare il mondo con occhi diversi, quelli di una mamma. E nel farlo, capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. – ha scritto l’influencer – Perché essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”.