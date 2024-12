Fonte: IPA Fedez

Un anno ricchissimo, di novità e cambiamenti ma anche di tantissimi ricordi che oggi si lascia alle spalle. Fedez è pronto a raccontare la sua verità attraverso un memoir in uscita dopo Sanremo 2025, a marzo, e che potrebbe raccontare dei particolari inediti su quello che è accaduto prima e dopo il divorzio da Chiara Ferragni. Il titolo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dalle prime anticipazioni rilasciate da Mondadori, pare che sia destinato alla collana Viva Voce.

Di cosa parla il libro-confessione di Fedez

Traumi, ferite e tutto quello che ha significato quest’ultimo periodo per lui. C’è anche spazio per parlare del passato, che l’ha fatto diventare l’uomo che è oggi, mentre non si può prescindere dalla storia con Chiara Ferragni – chiusasi definitivamente il 13 dicembre – e dalla quale ha avuto i due figli Leone e Vittoria. Il volume sarà composto da 252 pagine e viene definito in questo modo: “Una biografia che ha l’efficacia di un libro terapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia”.

La data di uscita è prevista per le settimane successive alla partecipazione al Festival di Sanremo al quale prenderà parte con il brano Battito, che parla di depressione e che quindi potrebbe facilmente essere autobiografico. Il titolo del pezzo scelto per la partecipazione alla manifestazione canora è stato annunciato nel corso dello speciale Sarà Sanremo nel quale Fedez è apparso confuso e affaticato. Lui stesso è intervenuto sulla vicenda, spiegando di aver avuto un problema di natura non preoccupante e di carattere “relazionale”. Pare che abbia avuto una discussione con la sua assistente, lasciata frettolosamente in autogrill, prima di raggiungere Sanremo.

Il primo Natale senza i figli Leone e Vittoria

Sarà certamente un Natale diverso dal solito, per Fedez, che festeggia ai Caraibi senza avere i figli vicini. Con lui ci saranno degli amici e, secondo quanto indicato da Novella 2000, il rapper starebbe trascorrendo questi giorni di festa in una villa super lussuosa di proprietà di LVMH del costo di quasi 30000 euro a notte. Si tratta di una residenza privata gigantesca che include una sala fitness – certamente frequentata dal rapper che ama tenersi in forma – una spa e un maggiordomo in servizio per l’intera giornata.

Sembra che a Saint Barth ci siano anche gli amici Leonardo Del Vecchio e Sara Soldati, che sarebbe inoltre in dolce attesa di un bambino. Le indiscrezioni in merito non sono state confermate mentre adesso è arrivato il momento dei festeggiamenti. I bambini rimarranno con la loro madre Chiara Ferragni, che sembra già intenzionata a trascorrere le sue vacanze con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Secondo quanto riporta Chi, pare che la neo-coppia voglia trascorrere il Natale sull’Alpe di Siusi mentre il Capodanno potrebbe essere a St. Moritz, dove sarebbero peraltro già stati.

Solo un anno fa, la coppia stava cercando di superare la crisi più importante del proprio matrimonio, provando a gestire lo scandalo per il pandoro griffato che li aveva travolti da un momento all’altro. Quella vicenda non è ancora chiusa ma loro non sono più marito e moglie, dal 13 dicembre.