“Sara Soldati incinta di Leonardo Maria Del Vecchio”: l’indiscrezione

Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe in attesa del suo primo figlio dall'erede di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio

Cicogna in arrivo per Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio. Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’erede dell’impero di Luxottica, che si conoscono da otto anni, diventeranno presto genitori.

Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio presto genitori

Sarà un 2025 all’insegna della dolcezza per Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore sarebbero infatti in attesa del loro primo figlio, come riporta il magazine Chi: “Oggi possiamo rivelarvi che la coppia ha un progetto di vita insieme: Sara aspetta un bambino dal manager di Luxottica” si legge sul tabloid. Il settimanale fa anche alcune precisazioni sulla relazione tra i due, annunciata qualche settimana fa da Dagospia: “Questa relazione era scritta nel destino: Sara e Leonardo si conoscono da circa otto anni e fra di loro c’è stato un lungo tira e molla, perdersi e ritrovarsi, intervallato da altre relazioni. Ma lo scorso settembre hanno deciso di fare sul serio, senza ostacoli e intermezzi. Hanno vissuto l’amore nel totale riserbo, ma ultimamente le voci si sono rincorse”.

Insomma, non un semplice e recente flirt, ma una storia d’amore che va avanti da quasi 10 anni, e che sembra finalmente andare per il verso giusto. D’altro canto, le ultime immagini che ritraggono la coppia per le strade di Milano non mentono: i due appaiono felici e rilassati, pronti a godersi al massimo un momento così importante.

Chi è Sara Soldati, dal GF al successo sui social

Nata il 13 agosto 1999, Sara Soldati è una modella e showgirl nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini la scelse infatti per la quarta edizione del suo show, nel 2020. Successivamente ha preso parte come ospite a Porta a Porta di Bruno Vespa e a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ma la sua attività si concentra soprattutto sui social, dove vanta più di 700mila follower. Nel suo profilo Instagram, la modella condivide le sue passioni che vanno dalla palestra al golf, pubblicando anche scatti dagli shooting fotografici che la vedono protagonista.

Leonardo Maria Del Vecchio è nato invece a Milano il 6 maggio 1995. È il quarto figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, l’unico nato dalla relazione del manager con Nicoletta Zampillo. Oggi è erede, insieme ai cinque fratelli, di una delle holding più importanti del mondo.

Gli amori di Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

Protagonista della cronaca rosa, Sara Soldati si è spesso trovata anche al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. Prima della relazione con Leonardo Maria Del Vecchio, il nome dell’influencer era stato accostato a quello di Thibaut Courtois, ex portiere del Real Madrid e della nazionale di calcio del Belgio. Nel 2020 era stata immortalata in compagnia di Carlo Giussalli Beretta, attuale compagno di Melissa Satta ed ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Leonardo Maria Del Vecchio, invece, era legato fino a qualche mese fa ad un’altra modella, Jessica Michel Serfaty. I due si erano addirittura fidanzati ufficialmente nel 2023 in Costiera Amalfitana, salvo poi separarsi in modo tutt’altro che amichevole.