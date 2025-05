Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan svela il dono alla figlia Stella in ricordo del padre

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan torna a ricordare Fabrizio Frizzi e svela il dolce dono fatto alla figlia Stella che la lega al conduttore. Dal marzo del 2018, data della scomparsa di Frizzi, le due si sono strette una all’altra, cercando di superare il dolore per quella perdita. Oggi sono più unite che mai e sono riuscite, nonostante tutto, a ritrovare la serenità.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella nel ricordo di Frizzi

Lo svelano le foto pubblicate dal settimanale Oggi in cui Carlotta Mantovan e Stella Frizzi appaiono sorridenti, durante una giornata dedicata allo shopping. Negli scatti le due indossano la stessa maglia gialla e passeggiano insieme al loro cagnolino. Proprio quest’ultimo è legato al ricordo di Fabrizio Frizzi, come ha raccontato l’ex modella al settimanale.

Il cagnolino infatti fu un regalo che Carlotta decise di fare a Stella nel suo primo compleanno senza Frizzi. L’ennesimo modo per ricordare il presentatore scomparso ormai sette anni fa.

“Parliamo ogni giorno di lui – ha confidato Carlotta Mantovan, che dopo la scomparsa di Frizzi si è concentrata totalmente sulla figlia -. “In questi anni ho concentrato ogni singola energia su mia figlia. Lei è stata la mia priorità e la mia forza. Ha lo stesso sorriso, la stessa gentilezza e affabilità del papà. Ha preso il meglio di noi”.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, le due si sono trasferite in un paesino della campagna francese e oggi Stella ha 12 anni. Carlotta ha ritrovato l’amore con un uomo di cui non si sa nulla e che ha sempre tenuto lontano dai riflettori.

La sua priorità d’altronde è sempre stata quella di proteggere e tutelare Stella. “Faccio una vita molto semplice – ha raccontato qualche tempo fa Carlotta -. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati”.

E a testimonianza del legame meraviglioso con Stella Frizzi, qualche tempo fa la Mantovan ha condiviso sui social una lettera ricevuta dalla figlia.

“Cara mamma, anche quest’anno è passato – si legge nella missiva -. Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni, tra poco dodici, siamo cresciute insieme e siamo sempre unite come lo saremo in eternità. Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza e ad apprezzare i miei difetti… Grazie per questo perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte. Auguri e grazie di quello che fai per me. Ti amo. A mamma da Stellina”.

Parole dolcissime che su Instagram sono state commentate dai più cari amici di Fabrizio Frizzi: Antonella Clerici e Carlo Conti.

“Stella è davvero speciale. Ha una mamma fantastica… Senza tristezza ha scritto. Parole che hanno un immenso valore”, ha scritto la Clerici, mentre Carlo Conti ha commentato: “Stella sei meravigliosa come la tua mamma, firmato Babbocarlo!!!”.