Carlotta Mantovan torna a sorridere: felice col nuovo fidanzato e la figlia Stella

Fonte: IPA Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan è tornata a sorridere: la moglie di Fabrizio Frizzi, a sei anni dalla sua scomparsa, ha un nuovo compagno al suo fianco. La conduttrice è stata paparazzata da Diva e Donna mano nella mano con il fidanzato francese durante una passeggiata con la figlia Stella: un ritratto familiare tenerissimo e ricco di felicità, dopo il dolore della perdita del suo grande amore.

Carlotta Mantovan di nuovo felice con il compagno francese

Da qualche mese è iniziato un nuovo capitolo per Carlotta Mantovan: la moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi ha finalmente ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo compagno. Non si sa nulla dell’identità dell’uomo di origine francese, visto che è lontano dal mondo dello spettacolo. Quel che è certo è che è riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice, che dopo una perdita così importante ha voluto dare alla vita una nuova possibilità. Del resto era stata lei stessa a dichiararlo, poco dopo l’avventura a Ballando con le stelle: “Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore“.

I due, insieme da qualche mese, sono stati paparazzati insieme da Diva e Donna durante una passeggiata mano nella mano insieme alla figlia Stella, nata dal legame con il conduttore. Un dolcissimo momento quello catturato dai fotografi e che mostra una ritrovata felicità per Carlotta Mantovan.

Non è la prima volta che i due appaiono in pubblico insieme: sebbene la conduttrice non abbia mai rilasciato dichiarazioni sul nuovo compagno, era stata già pizzicata in sua compagnia a inizio anno sempre da Diva e Donna. Gli obiettivi dei fotografi li avevano immortalati insieme a Maccarese, località di mare vicino Roma, prima mentre passeggiavano sulla spiaggia, poi a pranzo al sole. Con loro sempre Stella, ormai undicenne, felice di questo nuovo equilibrio familiare.

Mamma e figlia avevano deciso qualche tempo fa di lasciare l’Italia e cominciare una nuova vita in Francia, in un paesino dove vivere lontano dallo stress della città. “Faccio una vita molto semplice”, aveva raccontato qualche tempo fa la giornalista. “Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati”.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi per i dieci anni di matrimonio

Anche se oggi il suo cuore ha fatto spazio a un nuovo compagno, per Carlotta Mantovan quello con Fabrizio Frizzi è un legame che non si spezzerà mai. E del resto è impossibile chiudere in un cassetto della memoria il grande amore della propria vita: lo scorso 4 ottobre la giornalista ha voluto ricordare il marito con una dolce foto del giorno delle loro nozze, mentre Fabrizio la prende in braccio

“Sempre nel mio cuore“, ha scritto a corredo dello scatto, che li immortala sorridenti e felici come non mai, a dieci anni di distanza da quando avevano deciso di giurarsi amore eterno. La vita li ha separati prima del tempo, ma a testimonianza di quel sentimento fortissimo c’è Stella, la loro dolcissima figlia: “Parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà…”, aveva raccontato Carlotta in un’intervista. “Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”.