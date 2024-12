In occasione del Natale, la cantante Emma Marrone si è recata a far visita a chi trascorrerà le feste in ospedale

Fonte: IPA Emma Marrone

A pochi minuti dalla pubblicazione online, l’ultimo video di Emma Marrone ha già commosso tutti. In vista delle festività natalizie, la cantante ha scelto di dedicare del tempo anche a coloro che non potranno trascorrere il Natale in famiglia, a chi sarà costretto a trascorrere il momento più dolce dell’anno in un letto d’ospedale. Nel giorno della Vigilia, Emma ha fatto visita ai malati del reparto di ematologia oncologica di Tricase, lo stesso dove fu ricoverato il padre.

La visita in ospedale di Emma

Se Emma Marrone ha raggiunto un successo così vasto, non è solo per via della sua bella voce. La cantante salentina è amata soprattutto per il suo carattere genuino e per la capacità di mostrare senza timore anche il suo lato più umano. In un grande gesto di generosità, Emma ha trascorso la giornata della Vigilia di Natale in ospedale, per portare un sorriso a coloro che non avranno modo di tornare a casa per le feste.

In un toccante messaggio di auguri condiviso con i fan su Instagram, Emma ha rivolto un pensiero “a chi conosce la vera sofferenza, a chi combatte ogni giorno contro i draghi a tre teste senza mollare, a chi nonostante la compagnia guarderà il posto vuoto a tavola, a chi crede negli abbracci dell’inclusione, a chi ha sempre un pensiero per gli altri”.

La profonda didascalia accompagna un video che mostra la cantante far visita ai ricoverati nel reparto di ematologia oncologica dell’ospedale di Tricase, in provincia di Lecce. Assieme a lei, il dottor Pavone, che Emma ha ringraziato assieme a tutti i medici e gli infermieri del reparto, “per il loro impegno quotidiano e per l’amore verso i loro pazienti”. L’artista si è dichiarata “sempre dalla vostra parte”, per poi concludere con un augurio di “ogni bene a tutti”. Grande l’affetto ricevuto dai fan di fronte al bel gesto. “Un cuore immenso” la definiscono i follower nei commenti, sperando che le “torni indietro tutto il bene che fa”.

Nello stesso reparto che accolse il padre

La scelta di Emma di recarsi proprio all’ospedale di Tricase non è casuale. È proprio lì, infatti, che fu ricoverato il padre Rosario, costretto all’ospedalizzazione a causa della leucemia. Già lo scorso anno, pochi mesi dopo la morte dell’amato genitore, la cantante era tornata a far visita a medici degenti. “Non è stato semplice tornare nel reparto dove accompagnavo papà per le cure. – aveva spiegato in quell’occasione – Però è stato bellissimo donare un sorriso e un conforto a chi sta lottando con tanta forza”.

E tanta forza la dimostra anche Emma, la forza di aiutare gli altri pur con il proprio dolore ancora cocente. La cantante era molto legata al padre Ros, venuto a mancare il 4 settembre 2022, a soli 66 anni a causa delle leucemia. Grande amico, infermiere di professione ma appassionato di musica e per la figlia scopertosi anche manager, fu lui a guidarla verso una carriera da cantante. Sempre presente nella sua mente, l’artista lo ricorda a ogni concerto: “Io salgo sul palco papà. Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate”.