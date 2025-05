Emma Marrone e Matteo Martari innamorati: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Emma Marrone e Matteo Martari

Matteo Martari ed Emma Marrone sono innamorati? Secondo alcune indiscrezioni l’attore e la cantante si starebbero frequentando in gran segreto da diverso tempo.

Matteo Martari ed Emma Marrone: è amore?

A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano, esperta di gossip, che su Instagram ha condiviso una segnalazione secondo cui Emma Marrone e Matteo Martari sarebbero molto vicini.

I due si sono conosciuti qualche anno fa sul set del videoclip di Apnea, canzone presentata nel 2023 a Sanremo da Emma Marrone. L’attore e la cantante si sarebbero da subito trovati, creando un legame fortissimo che sarebbe durato nel tempo.

“Circa 2 settimane fa a Milano – si legge sulle Stories Instagram di Deianira Marzano -, mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte’. Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%”.

Gli amori di Emma Marrone

Classe 1984, Emma Marrone ha sempre protetto la sua privacy. Nonostante ciò la sua vita privata è stata spesso chiacchierata. Nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la cantante aveva iniziato una relazione con Stefano De Martino.

Una storia terminata bruscamente (e fra le polemiche) quando lui si era innamorato, proprio durante la trasmissione, di Belen Rodriguez. Oggi i due sono in ottimi rapporti ed Emma non ha mai nascosto di aver tenuto i contatti con Stefano, facendo il tifo per lui come conduttore.

In seguito Emma ha vissuto una love story con Marco Bocci, attuale marito di Laura Chiatti, conosciuto sempre durante la trasmissione Amici. Fra i suoi amore pure Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco Borriello.

Anche se Emma Marrone si è sempre dichiarata single, si è parlato spesso di flirt, sia con Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro (un flirt poi smentito da entrambi), che con il modello Nikolai Danielsen.

Matteo Martari sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni, sempre più vicino all’artista. Veronese e classe 1983, l’attore è attualmente su Netflix con la serie Maschi Veri.

Qualche tempo fa la Marrone aveva parlato del suo uomo ideale, scherzando, durante un’intervista rilasciata ad RTL. “Sono innamorata solo della musica, che non mi tradirà mai – aveva detto -. Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, non uno qualunque, quindi è difficile”.

Incalzata dai conduttori, la cantante aveva poi elencato le qualità del suo fidanzato ideale: “Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo io – aveva rivelato -. Quindi ragazzi se queste sono le prerogative… zitella per sempre, non so se mi spiego”.

Antidivo, allergico ai gossip e concentrato sul lavoro, Matteo Martari potrebbe essere l’uomo giusto per Emma Marrone. Quello perfetto per regalare alla cantante la storia d’amore che sogna da tempo e, magari, una famiglia. Per ora la possibile coppia resta solamente un gossip, anche se da entrambi non è arrivata ancora nessuna smentita ufficiale.