Elodie irresistibile a Che tempo che fa, il look attillato e “bikini”

Elodie è tornata nello studio di Che tempo che fa e, ovviamente, lo ha fatto in grande stile. Accolta con grande entusiasmo dal pubblico, l’ex allieva di Amici ha incantato ogni presente avvolta in un look sensuale quanto elegante.

Tanto numerosi sono i progetti che l’artista sta portando avanti, dentro ed al di fuori della musica, che ci si stupisce di come trovi il tempo ed il modo di essere sempre in forma smagliante. Ci troviamo davanti ad un un talento poliedrico, non c’è dubbio: mentre ancora i suoi posati per The Cal scorrono nella memoria collettiva, eccola iniziare un progetto cinematografico prestando la voce alla leonessa del film d’animazione Mufasa: Il Re Leone targato Disney.

Importante impegno, poi, è anche quello nel sociale. Come raccontato a Fabio Fazio in puntata Elodie prenderà parte all’iniziativa Prendersi cura, progetto che avrà luogo proprio nella scuola del quartiere dove è cresciuta. L’intento? Quello di guidare il più possibile i ragazzi a partire dallo studio, assecondando i loro talenti ed incoraggiandoli a coltivare i propri sogni.

Elodie, il look che ha lasciato a bocca aperta a Che Tempo Che Fa

Per la sua epocale entrata in scena negli studi Rai Elodie si è ovviamente assicurata di selezionare un look che, capace di valorizzare la sua silhouette impeccabile, contribuisse ad ammaliare i presenti: e dunque eccola calcare con fare sicuro la passerella per raggiungere il conduttore al centro dello studio fasciata in una mise accattivante, il tutto con il sottofondo musicale del suo nuovo singolo in collaborazione con Tiziano Ferro, Feeling.

Si trattava di un abito lungo bicolore che portava la firma di Nensi Dojaka, appartenente alla collezione primavera-estate 2025, più precisamente del modello soprannominato Evie: elemento caratterizzante del brand è sicuramente l’audace quanto avanguardistico approccio alle forme femminili, esaltate sempre da abili giochi di tessuti diversi tra loro, strategiche aperture cut-out e porzioni semi-scoperte.

Un design, questo, che come sappiamo incontra perfettamente il concetto di espressione di Elodie, la quale non ha mai fatto mistero del proprio credo: “Il corpo femminile non dovrebbe destare scandalo. Il corpo è mio ed è un manifesto politico di donna libera. Qualcuno ha detto: non c’era bisogno di spogliarsi. Invece c’è bisogno, siamo libere di esprimerci e usare come vogliamo il corpo”, queste le parole con cui aveva descritto la propria visione in un’intervista.

La creazione in oggetto sembrava essere composta da due pezzi, dati da una lunga ed avviatissima gonna nera a tubino a fasciare l’artista fin sotto il seno ed un ridotto corpetto rosa. Quest’ultimo aveva tutte le sembianze di un bikini, arricciato e finemente decorato, sulle cui coppe spiccavano per l’appunto due grossi petali applicati color bordeaux semitrasparente a richiamare i bordi a contrasto. A completare l’outfit erano infine delle semplici décolleté nere abbinate a gioielli luminosi ma comunque minimal, come si vede da collier e orecchini coordinati.

Elodie per la sfacciata libertà d’espressione

Insomma, la cantante romana come è noto ha sempre rivendicato il proprio innato diritto di essere padrona del suo corpo, mostrandolo per questo senza remore. Idee, queste, che come prevedibile la pongono al centro di aspre critiche e sterili polemiche praticamente all’ordine del giorno.

La sua risposta ai commenti sessisti degli ultimi tempi non si è certo fatta attendere: “Io sono una smandrappa orgogliosa. Però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre”, ha ironizzato Elodie.