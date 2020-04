Domenica In: da Stefano De Martino a Katia Ricciarelli, tutti gli ospiti di Mara Venier

editato in: da

Mara Venier si prepara a condurre una nuova puntata di Domenica In. Il 5 aprile sarà in diretta dagli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, per animare il pomeriggio del suo affezionatissimo pubblico. La conduttrice ha previsto non solo parti dedicate all’informazione, ma anche la partecipazione di numerosi ospiti in collegamento dalle loro abitazioni.

Saranno molti i vip che parteciperanno alla prossima puntata di Domenica In. Per intrattenere il suo pubblico, infatti, la conduttrice, con il sostegno degli autori del programma, ha pensato bene di inviare numerosi ospiti, provenienti dai diversi ambiti dello spettacolo e in collegamento da tutto il mondo, per lunghe ed interessanti interviste.

Mara Venier si collegherà con lo scoppiettante Giorgio Panariello e, con lui, ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera. L’attore regalerà un momento di puro divertimento, ricordando e, probabilmente, riproponendo alcuni dei suoi più celebri personaggi.

Prenderà parte al programma anche Stefano De Martino, che si collegherà dalla sua casa di Milano. Di cosa parlerà con la Venier? Si tratta, per lui, di un momento particolarmente positivo. Da circa un anno ha ritrovato l’amore con la moglie Belen Rodriguez, con il quale vorrebbe allargare la famiglia, e, dal punto di vista professionale, sta facendo passi da gigante. Accantonata, almeno per il momento, la danza, sta dimostrando le sue doti da conduttore.

Ci sarà, poi, il tenore Vittorio Grigolo, che si collegherà direttamente da Kiev dove sta tenendo una masterclass sul canto lirico. Saranno, inoltre, presenti anche altre eccellenze del mondo della musica: da Roby Facchinetti, con un ringraziamento per Mara Venier, a Katia Ricciarelli. Tra gli ospiti, poi, ci sarà anche Max Biaggi, che vuole inviare un messaggio importante agli sportivi.

Una gran parte della puntata di Domenica In, inoltre, sarà dedicata all’informazione, con la partecipazione di esperti e politici. In particolare, saranno in collegamento con Mara Venier il Prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Quella che Mara Venier sta preparando è, quindi, una puntata in cui saranno presenti approfondimenti dedicati all’attualità per informare il pubblico, ma anche anche tanti momenti divertenti e spensierati in cui gli ospiti, guidati dalla conduttrice, saranno protagonisti e potranno raccontarsi senza filtri.