Chiara Ferragni non si ferma: pelle rossa e fascino di fuoco la nuova copertina

Chiara Ferragni brilla a Bucarest con un look total red in pelle firmato Manokhi. Una visione forte e sensuale nel cuore della moda rumena

Chiara Ferragni non si ferma, anzi rilancia. Dopo il ritorno ufficiale sotto i riflettori internazionali, continua a far parlare di sé con un’apparizione che non passa inosservata. Stavolta è la Romania ad accoglierla tra flash e applausi: l’imprenditrice digitale ha letteralmente dominato la scena in un look total leather rosso fuoco che è già cult.

Un’apparizione strategica e potente, che non è solo una dichiarazione di stile ma anche un segnale chiaro: Chiara c’è, e sa ancora come lasciare il segno. L’occasione? Un evento organizzato da Manokhi in collaborazione con ELLE Romania, ospitato proprio da lei, nel cuore della Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Un momento clou di glamour e networking, che ha riunito designer, buyer internazionali, produttori tessili, accademie di moda e, naturalmente, il mondo delle celebrità.

L’outfit scelto da Chiara Ferragni per l’evento è firmato interamente Manokhi, maison romena specializzata in pelle di lusso. Un completo strutturato e magnetico, costruito su una silhouette femminile ma affilata: trench in pelle rosso ciliegia con spalle scolpite e cintura annodata in vita, abbinata a una gonna longuette tono su tono, guanti lunghi e décolleté intrecciate, sempre rosse.

Nessun dettaglio fuori posto, nemmeno l’acconciatura raccolta con ciocche morbide e il trucco occhi intenso e sfumato nei toni caldi del rame e del borgogna.

Un look potente, teatrale ma estremamente elegante, che rispecchia perfettamente l’estetica Manokhi: voluttuosa, audace, a metà tra il soft e il rough, pensata per esaltare le forme e l’energia di chi la indossa. Ferragni si è fatta interprete perfetta di questa visione, dominando lo spazio di specchi e neon dell’installazione con una sicurezza che solo chi conosce bene la moda e se stessa può esibire.

La Romania ai suoi piedi

Chiara Ferragni ha partecipato all’evento in qualità di special guest e padrona di casa. Il marchio Manokhi l’ha voluta per rappresentare una visione glamour, decisa e contemporanea del proprio brand. Non a caso il marchio è tra i più amati dalle celebrity internazionali: da Naomi Campbell a Bella Hadid, da Kylie Jenner a Madonna, fino a Kaia Gerber e Lady Gaga. Un club esclusivo in cui Ferragni è perfettamente a suo agio.

La location dell’evento, studiata nei minimi dettagli, ha ospitato una sfilata, un cocktail e un momento celebrativo con un maxischermo che proiettava proprio l’ultima copertina di Chiara Ferragni per ELLE Romania.

L’influencer ha anche colto l’occasione per scoprire alcune icone della capitale, come il Romanian Athenaeum e la celebre House of People, simboli della storia e dell’identità del Paese.

A fare da cornice all’evento non potevano mancare Valentina Ferragni e Veronica Ferraro: la sorella e la migliore amica di Chiara, sempre al suo fianco anche nei momenti più importanti. Entrambe elegantissime e fedeli allo spirito audace di Manokhi, con look total leather in nero che hanno creato un perfetto contrappunto all’outfit rosso della protagonista assoluta della serata.

Un messaggio (anche) politico

Chiara Ferragni non ha bisogno di spiegazioni, il messaggio è tutto visivo: pelle, rosso e presenza scenica sono gli elementi chiave di una narrazione visiva che parla di potere, consapevolezza e ritorno.

Dopo un anno tragico seguito al cosiddetto “pandoro-gate”, l’influencer sembra intenzionata a ricostruire la sua immagine puntando proprio su quello che ha sempre saputo fare meglio: creare tendenze, catalizzare l’attenzione, trasformare ogni uscita in un momento iconico.

Il fatto che questo ennesimo capitolo si sia scritto in Romania non è casuale: il Paese dell’Est Europa è in piena espansione creativa e la sua settimana della moda – la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – sta rapidamente diventando uno snodo strategico tra talento emergente e industria globale. E Chiara, da sempre attenta alle nuove scene culturali, ha colto l’occasione per essere presente dove succedono le cose, anche (e soprattutto) quando non tutti ancora se ne accorgono.