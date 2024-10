Chiara Ferragni festeggia mamma Marina Di Guardo: “Grazie a te non ho mai smesso di lottare”

Fonte: IPA Marina Di Guardo

È una giornata speciale per Chiara Ferragni e per le sorelle Valentina e Francesca. La madre Marina Di Guardo compie 63 anni e l’imprenditrice digitale non ha perso tempo per condividere con i suoi follower un post a lei dedicato. Una carrellata di fotografie più e meno recenti, la prima delle quali le ritrae in posa, abbracciate davanti a una grande torta di compleanno. Ma sono soprattutto le parole della Ferragni ad avere un peso, in questo periodo più che mai: “Grazie a te non ho mai smesso di lottare”.

La dedica di Chiara Ferragni per il compleanno della madre

C’è un sapore del tutto particolare nelle parole che Chiara Ferragni ha voluto dedicare alla sua mamma. Marina Di Guardo, proprio per via del grande successo della figlia, è ormai un volto noto. Una donna bella, forte e che non ha perso occasione per darle tutto il sostegno possibile, soprattutto negli ultimi mesi segnati dalla separazione da Fedez, dalle polemiche, dagli scandali.

“Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma, la donna che mi dà vita e amore ogni singolo giorno, mi ha dato speranza e forza in tutti i momenti più difficili della mia vita e non mi ha mai lasciato – ha scritto l’imprenditrice digitale nel post Instagram a cui ha allegato una serie di scatti, da bambina e non, accanto alla Di Guardo -. Mi hai dimostrato che niente è paragonabile all’amore di una mamma e tu sei il mio vero eroe. È grazie a te se sono qui piena di vita, è grazie a te se non ho mai smesso di lottare“.

Mamma e figlia hanno un rapporto solido, quasi simbiotico, al punto tale che la lunga storia d’amore della Di Guardo con Frank Kelcz sarebbe finita anche “a causa” di Chiara: “Nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione – si legge su Dagospia -. Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”.

La cena di compleanno con mamma e sorelle (e il nuovo amore)

“Auguri mami, la mia più grande ispirazione”, ha scritto in una storia Valentina Ferragni. “Happy Bday super mamma Marina”, le parole della terza Ferragni, Francesca. E tutte e tre le sorelle hanno condiviso scatti simili, o quanto meno nella stessa location.

Marina Di Guardo ha festeggiato il compleanno insieme alla figlie con una cena intima, riservata soltanto a loro. Tuttavia si vocifera che non fosse proprio così. Giuseppe Calenda di Dagospia ha scritto “in esclusiva” che alla festa sarebbe stato presente anche la nuova presunta fiamma dell’imprenditrice digitale, Giovanni Tronchetti Provera, figlio del più celebre Marco: “Avvistati al ristorante La Briciola a Milano Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma) in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli”.