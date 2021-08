Charlene di Monaco, la lite con Alberto prima della partenza e la preoccupazione

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

La lite con Alberto prima della partenza per il Sudafrica e la preoccupazione per le sue condizioni di salute: Charlene di Monaco sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice, segnato da una nuova operazione e dalle voci del divorzio imminente dal marito.

Negli ultimi giorni la principessa è stata operata di nuovo. “Un’operazione di quattro ore in anestesia generale”, come ha spiegato l’ufficio della Princesse de Monaco al Rocher. Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi che l’ex nuotatrice ha subito per cercare di sconfiggere un’infezione che l’ha colpita poco dopo il suo arrivo in Sudafrica, dove è approdata per sostenere la campagna di salvaguardia dei rinoceronti. Sui problemi di salute di Charlene è intervenuto anche lo stesso Alberto che ha cercato di rassicurare tutti. “L’intervento è andato bene, la principessa riposa adesso mentre (con i bambini) pensiamo a lei con tanta tenerezza”, ha confessato.

La convalescenza di Charlene sarà proprio con Alberto e i figli Jacques e Gabriella, pronti a raggiungerla in Sudafrica dove si trova ormai da diversi mesi. In tanti si chiedono se il viaggio della principessa nel suo paese di origine sia stato una sorta di “fuga” da Monaco dove, secondo alcune indiscrezioni, non si sentiva più apprezzata e compresa. I giornali francesi e quelli tedeschi hanno ipotizzato un tentativo di allontanarsi dal principato per prendere una decisione importante riguardo il possibile divorzio dal marito.

Se Charlene non si è mai espressa al riguardo, negli ultimi giorni sono emersi nuovi retroscena riguardo il suo legame con Alberto. I due avrebbero litigato poco prima del viaggio dell’ex sportiva in Sudafrica a causa di alcune incomprensioni e la principessa avrebbe scelto di restare nella sua terra di origine per “schiarirsi le idee” in seguito alla lite. Una vicenda confermata anche da Lady Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly molto vicina ad Alberto che qualche settimana fa aveva confermato la vicenda. “Io la vedo cosi vivono difficolta nel loro rapporto – aveva aggiunto -. Per questo motivo è scappata”.

Nonostante i problemi di coppia però Alberto non avrebbe intenzione di lasciare sola la moglie. Per questo motivo avrebbe rinunciato a raggiungere la Corsica con i figli, ma sarebbe pronto a volare in Sudafrica per sostenere Charlene. E questa volta il soggiorno potrebbe durare più del previsto.