Caterina Balivo sogna il terzo figlio, ma il marito dice no

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Compirà 40 anni il 21 febbraio, Caterina Balivo. E, per una volta, la conduttrice di Vieni da Me decide di mettere da parte i panni dell’intervistatrice e di indossare quelli dell’intervistata, confessandosi riguardo ai suoi progetti futuri.

Volto affermato della Rai ed ex modella, la Balivo ha dialogato con i giornalisti del settimanale Oggi, cui ha concesso un’esclusiva. Parlando a cuore aperto, ha spaziato su ogni argomento: amore, carriera e, in particolare, famiglia.

La bella conduttrice è stata infatti fotografata per strada, insieme ai figli Guido Alberto e Cora e al marito, il manager finanziario Guido Maria Brera cui è legata da moltissimi anni e con il quale si è unita in matrimonio nel 2014.

L’intervista si è incentrata proprio sui suoi legami. L’attenzione, poi, si è spostata su un sogno (per ora) irrealizzabile: la voglia di un altro figlio. Stando a quanto Caterina ha dichiarato, nel suo cuore c’è l’intenzione di regalare un fratellino o una sorellina ai figli, avuti rispettivamente nel 2012 e nel 2017.

Tuttavia, c’è un grosso ostacolo: il marito dice no al terzo figlio, ma come la stessa Balivo spiega a Oggi, è un no motivato da ragioni pratiche. Caterina Balivo è già estremamente impegnata e per lei l’arrivo di un nuovo bimbo significherebbe, ancora una volta, ristabilire gli equilibri familiari.

La conduttrice, parlando col marito, è arrivata a concludere che toglierebbe anche tempo a Guido Alberto e alla piccola Cora. Dunque, anche se cuore e testa sono in conflitto, al momento è la testa a vincere, sebbene per merito (o colpa) del marito che la tiene con i piedi per terra e che le ricorda che Cora ha appena tre anni: le rivoluzioni scatenate dal suo arrivo sono ancora in atto e un altro figlio, per quanto bello possa essere, complicherebbe tutto.

Nel corso dell’intervista, poi, la Balivo ha dichiarato di avere un’anima irrequieta e di essere molto gelosa del marito, con cui aveva pensato di dare via a un progetto televisivo. Un’idea che al momento hanno accantonato, per via dell’indole testarda di entrambi. Chissà che in futuro le cose non cambino, e che non arrivino sia il programma che il terzo (desideratissimo) pargolo.