Caterina Balivo, frecciatina alla Guaccero. E si infuria a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo si arrabbia con una ragazza del pubblico a Vieni da Me, poi lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Detto Fatto. La conduttrice è tornata dalle feste natalizie in grande forma, raggiungendo ottimi risultati con la sua trasmissione. Ormai Vieni da Me è un cult e un appuntamento imperdibile per moltissimi telespettatori.

La Balivo non potrebbe andare più fiera della sua creatura televisiva che ha voluto fortemente, accettando una sfida che sembrava impossibile da vincere. Dopo le prime difficoltà però lo show pomeridiano ha appassionato il pubblico che continua a premiare Caterina con ottimi ascolti.

Per celebrare un anno di trionfi, la Balivo ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato i telespettatori. “Ci avete regalato il record assoluto di ascolti per @vienidamerai con oltre 2.2 milioni pari al 15.30%” ha scritto. Qualcuno però non ha gradito le parole della presentatrice e ha commentato: “I super ascolti li fai quando non c’è Detto Fatto, va detto anche questo…”, sottolineando come nel periodo di record di Vieni da Me, la Guaccero non fosse in video. Immediata la replica della conduttrice napoletana, che ha risposto piccata: “Diciamo che loro non sono il nostro competitor…”.

Da tempo ormai si parla di ascolti deludenti per Detto Fatto che, dopo l’addio della Balivo, è passato nelle mani di Bianca Guaccero con un cast quasi totalmente rinnovato. E mentre Giovanni Ciacci continua a lanciare frecciatine alla presentatrice pugliese, nell’ultima puntata di Vieni da Me, Caterina ha perso la pazienza con una ragazza del pubblico.

La conduttrice stava chiacchierando con Lorenzo Farina, ospite della trasmissione che si occupa dei social, quando si è accorta di un particolare che l’ha infastidita. La ragazza dietro di lui, inquadrata dalle telecamere si stava controllando le unghie, ignorando cosa stesse accadendo intorno a lei. “La ragazza dietro, magari le unghie dopo…” ha detto Caterina, richiamando la sua attenzione con genuinità.