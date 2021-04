Chi sono Kessy e Mely, le gemelle che hanno incantato TikTok

editato in: da

Si chiamano Cassandra e Melissa Tejada ma sui social sono conosciute come Kessy e Mely. Le due ragazze sono gemelle identiche e hanno conquistato il mondo del web grazie alla loro spontaneità e al loro modo di fare.

Milanesi doc ma di origini peruviane, le due gemelle sono diventate famose grazie a Musical.ly, anche se il vero successo è arrivato con TikTok, dove possono vantare numeri impressionanti: sono più di 6 milioni i loro follower sulla piattaforma video. Kessy e Mely si sono fatte conoscere dal grande pubblico dopo essere state intervistate dall’inviata di Striscia La Notizia Rajae Bezzaz per raccontare il mondo di TikTok.

Nome e cognome: Cassandra e Melissa Tejada

Data e luogo di nascita: 18 settembre 2001, Milano

Dove abitano: Milano

Nickname: Kessy e Mely

Segno zodiacale: Vergine

TikTok: Kessy e Mely

Instagram: Kessy e Mely

YouTube: Kessy e Mely

Kessy e Mely da piccole

Kessy e Mely sono nate a Milano il 18 settembre del 2001 e hanno frequentato il liceo linguistico della città. Le gemelle sono approdate nel mondo del web nel 2016, quando hanno aperto il loro account sulla piattaforma.

Nello stesso anno poi hanno aperto il loro canale su YouTube: a soli 15 anni grazie ai loro video si sono fatte conoscere da tantissimi coetanei, raccontando la loro vita da adolescenti dal loro punto di vista. Nel 2017 hanno partecipato alla The Muser Battle di Milano, una gara per decretare i più bravi muser italiani nelle tre categorie dance, sing e video.

Le storie d’amore di Kessy e Mely

Kessy e Mely sono single, anche se per molto tempo i fan hanno pensato (e sperato) in una liason amorosa con un’altra celebre coppia di gemelli, Marco e Mattia Munda, due ragazzi hanno conquistato il pubblico di TikTok con la loro simpatia. In realtà i quattro sono solo molto amici, come hanno spesso confermato.

La famiglia di Kessy e Mely

Le gemelle hanno svelato in un loro video su YouTube di avere origini peruviane -il loro cognome infatti è Tajeda – ma di essere nate in Italia. Su richiesta dei fan hanno rivelato che i loro nomi sono Cassandra e Melissa e di non essere state adottate: i loro genitori vengono dal Perù e hanno poi deciso trasferirsi in Italia prima che loro nascessero.

Collaborazioni e litigi

Oltre a Marco e Mattia Munda, Kessy e Mely negli anni della loro attività sul web hanno stretto rapporti professionali e di amicizia con tanti altri influencer, come Iris Ferrari, LaPresaTwins e Jessi Brugali.

Le attività di Kessy e Mely

Il successo di Kessy e Mely le ha portate a scrivere un libro dal titolo Un ragazzo tra noi che racconta le giornate di due sorelle gemelle adolescenti, Sol e Luna, che si trovano ad affrontare i piccoli problemi di quest’età, soprattuto l’amore che le porterà ad essere in conflitto.

I tatuaggi di Kessy e Mely

In uno dei loro video su YouTube le gemelle più amate di TikTok hanno descritto i loro tatuaggi: sul polso hanno una un sole e l’altra una luna, in onore dei nomi delle protagoniste del loro libero e dei loro caratteri molto diversi. Kessy e Mely hanno anche tatuato un cuoricino sulla spalla e una rosa sul braccio, in onore della famiglia.

Le due gemelle hanno anche dei tatuaggi diversi tra loro: Kessy ha due tattoo “First of two” e “Self love”, mentre Mely ha impresso sulla pelle “Second of two” e “You first”.