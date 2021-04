Chi sono Marco e Mattia Munda, i gemelli che fanno impazzire TikTok

editato in: da

Marco e Mattia Munda sono due gemelli (quasi) identici: occhi chiari, capelli biondi e un bel sorriso, i due ragazzi hanno conquistato il pubblico di TikTok con la loro simpatia. La loro iscrizione alla piattaforma amatissima dai giovani risale al 2018 e da allora la loro popolarità non ha fatto altro che crescere: tra coreografie a tempo di musica, scherzi e video divertenti, Marco e Mattia sono diventati gli idoli dei teenager.

Nome e cognome: Marco e Mattia Munda

Data di nascita: 30 novembre 2002

Dove abitano: Vercelli

Segno zodiacale: Sagittario

TikTok: marcoandmattia

Instagram: marcoandmattiaa

Marco e Mattia Munda da piccoli

Marco e Mattia Munda sono nati il 30 novembre del 2002. I due gemelli sono sempre stati molto legati fin dalla tenera età: ci sono sempre stati l’uno per l’altro, senza mai voltarsi le spalle. La loro attività sui social è cominciata più tardi rispetto ad altri creator della loro età, quasi per gioco.

Da piccoli sognavano di diventare modelli o attori, poi nel 2015 sono approdati sui social aprendo i loro account Instagram. Nel 2018 hanno creato un profilo condiviso sia su TikTok che su Instagram: da quel momento la notorietà dei gemelli ha cominciato a crescere sempre di più, raggiungendo più di 3 milioni di follower sulla piattaforma amata dai più giovani.

Le storie d’amore di Marco e Mattia Munda

Marco e Mattia si professano single: per molto tempo gli utenti su TikTok hanno pensato che ci fosse del tenero con Kessy e Mely, nomi d’arte di Cassandra e Melissa Tejada, due gemelle milanesi ma di origini peruviane, anche loro attivissime sui social. In realtà con le colleghe tiktoker c’è solo una bella amicizia e nulla di più (almeno fino ad ora).

La famiglia di Marco e Mattia Munda

I due ragazzi sono molto legati ai loro genitori anche se non ne hanno mai svelato i nomi: compaiono spesso nei loro video su TikTok e non è raro infatti vederli coinvolti nei loro scherzi (più o meno inconsapevolmente). Marco e Mattia hanno anche un fratello più grande, che però è molto riservato e non è mai apparso sui loro profili social. I gemelli sono anche molto legati alla cugina Chiara, che a volte compare in loro compagnia nei loro filmati.k

Collaborazioni e litigi

Come già accennato, i gemelli Munda collaborano spesso con Kessy e Mely, filmando coreografie scenografiche a quattro. Le due coppie di ragazzi sono molto amiche, tanto da trascorrere anche le vacanze insieme in più di un’occasione.

Marco e Mattia in passato anche hanno collaborato più volte con Denis Dosio, l’influencer che è balzato agli onori della cronaca per la sua (breve) permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

I tatuaggi di Marco e Mattia Munda

Nonostante le reticenze iniziali, i gemelli Munda hanno deciso di celebrare il loro rapporto unico con un tatuaggio identico: una rosa dietro l’orecchio sinistro. “Questo semplice tatuaggio ha un gran significato per noi.. sta a simboleggiare il legame, la complicità e la fratellanza che abbiamo fin da quando siamo piccoli”, hanno scritto su Instagram.