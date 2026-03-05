Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio

Marco Salvaderi è il fidanzato di Mariasole Pollio: un amore cresciuto lontano dai riflettori e protetto dai gossip.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mariasole Pollio

Marco Salvaderi è il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio. La giovane attrice e conduttrice, volto di Battiti Live, è legata da tempo al batterista e produttore musicale, membro del trio italo-svizzero Room 9.

Chi è Marco Salvaderi, la carriera

Nonostante sia particolarmente attento alla sua privacy, Marco Salvaderi è molto conosciuto nel mondo della musica italiana. Salvaderi è infatti un batterista e produttore con una carriera solida alle spalle. Il suo percorso professionale è legato soprattutto al progetto ICON808, duo nel quale ha ricoperto il doppio ruolo di batterista e tecnico del suono, occupandosi di mixaggio e masterizzazione delle tracce. Un’esperienza che gli ha consentito di affinare la tecnica strumentale e la sensibilità produttiva.

Oggi Marco Salvaderi è uno dei tre componenti di Room 9, trio italo-svizzero composto da Lorenzo Santarelli, anche lui ex ICON808, e il tastierista Kende, vero nome Gabriel Rossi. Un gruppo che fonde suggestioni elettroniche e groove ritmico, con un’identità sonora ben definita e un approccio al live che ha portato il gruppo a esibirsi in alcuni dei locali più noti della penisola, fra cui l’iconico Papeete.

L’incontro con Mariasole Pollio

La storia d’amore tra Marco Salvaderi e Mariasole Pollio è nata grazie alla musica. Si sono infatti conosciuti durante uno dei tanti festival estivi in cui lei conduceva e lui si esibiva. Da quel primo incontro è nata prima una frequentazione, poi una relazione vera e propria, rimasta per mesi avvolta nel riserbo più assoluto.

A rompere il silenzio era stata Mariasole che nella vigilia di Natale del 2022 aveva pubblicato un post su Instagram in cui i due apparivano abbracciati e innamorati. “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore… Buona vigilia”, aveva scritto, confermando la storia d’amore.

Da quell’annuncio in poi, poco o nulla è trapelato sulla loro vita di coppia. Entrambi hanno scelto di tenere il loro rapporto lontano dalle dai riflettori. Mariasole Pollio, pur essendo abituata all’attenzione mediatica fin da bambina, ha sempre mantenuto una netta separazione tra la dimensione professionale e quella privata. Mentre Marco non ha mai cercato visibilità, continuando a costruire la propria carriera sul palco e con la sua musica.

Anche nelle interviste rilasciate, l’attrice non ha mai parlato in modo diretto dell’amore per Marco, proteggendo il sentimento che li lega. “L’amore lo si può ritrovare ovunque – aveva spiegato qualche tempo fa -: in una persona che ti capisce, in un amico che puoi guardare negli occhi e comprendere, in un lavoro di cui sei innamorato, in una frase, una parola. M’innamoro in continuazione. Anche in questo momento c’è amore: io e lei stiamo parlando e mi sento compresa e capita”.

Riguardo ai gossip sulla sua vita sentimentale aveva poi aggiunto: “Me ne sono fregata abbastanza: so che è un compromesso da accettare se si decide di fare questo lavoro. C’è una frase che dice che la fama è un’ape. C’è il miele, ma ha anche il pungiglione. Che mi punga ogni tanto va bene, fa parte del gioco. Ecco perché non ho mai smentito niente”.