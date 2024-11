Da Carlo e Diana a Letizia e Felipe di Spagna: i matrimoni più costosi della storia

Fonte: IPA Carlo e Diana

Celebrazione dell’amore per eccellenza, i matrimoni possono trasformarsi a volte in feste da Mille e una Notte. Se la maggior parte dei comuni mortali deve fare i conti con budget e limitazioni nell’organizzare i propri fiori d’arancio, Reali, miliardari e celebrità hanno invece dimostrato in più occasioni di non voler badare a spese per il giorno del proprio sì. Ma quali sono stati i matrimoni più costosi della storia? Dalle nozze da favola di Carlo e Diana a quelle sfarzosissime di Anant Ambani, figlio dell’uomo più ricco dell’India, scopritele in questo articolo.

Khadija Uzhakhovs e Said Gutseriev

Il matrimonio più costoso della storia? Quello tra l’ereditiera russa Khadija Uzhakhova e il magnate del petrolio Said Gutseriev. Le nozze, celebrate il 26 marzo 2016 a Mosca, sono costate 1 miliardo di dollari. A finanziare i fiori d’arancio, è stato il padre del ragazzo, Mikhail Gutseriev, che non ha badato a spese. I fortunati invitati sono stati trasportati al ristorante a bordo di una Bentleys di lusso, e una volta arrivati a destinazione, l’hanno trovata coperta di fiori dal soffitto al pavimento. La sposa indossava un abito Elie Saab coperto di preziosi ricami. La torta nuziale? Alta quasi 3 metri.

Il fiore all’occhiello della cerimonia, resta comunque l’intrattenimento: Jennifer Lopez, Enrique Iglesias e Sting si sono tutti esibiti durante il banchetto, che si è concluso con fuochi d’artificio.

Anant Ambani e Radhika Merchant

Sul secondo gradino del podio, le nozze tra Anant Ambani, figlio dell’uomo più ricco d’India, e Radhika Merchant, celebrate il 12 luglio 2024. I festeggiamenti per il sì si sono protratti per sette mesi, includendo una cerimonia di fidanzamento, una festa di fidanzamento, una crociera sul Mediterraneo per 800 persone, un sangeet e un matrimonio di tre giorni. Star come Justin Bieber, Rihanna e Katy Perry si sono esibite davanti ad un pubblico di politici, magnati del tech e star di Bollywood. Non esistono dettagli o foto della festa, costata circa 600 milioni di dollari.

Isha Ambani e Anand Piramal

L’ereditiera Isha Ambani ha sposato Anand Piramal, figlio del miliardario Ajay Piramal, il 12 dicembre 2018 a Mumbai, in India. Le celebrazioni hanno avuto inizio con una festa di fidanzamento sul lago di Como con una performance di John Legend, mentre Beyoncé ha preso parte ad un altro evento pre-nuziale. Il ricevimento si è svolto nella casa a 27 piani della famiglia Ambani, per l’occasione ricoperta di decorazioni floreali. La sposa indossava un abito con uno strascico di quasi 20 metri, che copriva gran parte del bilancio dei 150 milioni di costi totali.

Amit Bhatia e Vanisha Mittal

Risalgono al 2004 le nozze tra Amit Bhatia, banchiere londinese, e Vanisha Mittal, figlia del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal. La coppia trasformò la Reggia di Versailles nella location dei festeggiamenti per oltre due giorni. I 1000 ospiti furono accompagnati all’avento a bordo di ben 12 jet privati, gentilmente offerti dal padre della sposa.

Il programma delle nozze, stampato su ben 20 pagine di carta con filature d’argento, includeva performance di Kylie Minogue, fuochi d’artificio di fronte alla Torre Eiffel, e una cerimonia nello Château de Vaux-le-Vicomte. Una selezione dei migliori chef dell’India preparò ben 100 piatti, e il valore del solo vino servito a tavola sfiorava il valore di 2 milioni di dollari. Il costo complessivo? 55 milioni di dollari.

Principe Carlo e Principessa Diana

Milioni di spettatori in tutto il mondo si fermarono il 29 luglio 1981 per guardare le nozze del Principe Carlo e della Principessa Diana nella Cattedrale di St. Paul. Secondo le stime, l’intera cerimonia sarebbe costata 48 milioni di dollari, che corrispondono a circa 166 milioni attuali. Prima del vero e proprio sì, la coppia celebrò un gala a Buckingham Palace, che si concluse con fuochi d’artificio che illuminarono l’intera città di Londra.

Oltre 3500 ospiti presero parte alla cerimonia, mentre oltre 750 milioni la ammirarono in tv. Diana indossò un abito in taffeta disegnato da David ed Elizabeth Emanuel, impreziosito da 10000 perle e con uno strascico di circa 7,62 metri. Al margine della cerimonia, gli sposi celebrarono l’unione con un banchetto privato a cui presero parte 120 ospiti. La coppia apparve sul balcone di Buckingham Palace per salutare il popolo in festa come prevedeva la tradizione britannica.

Principe Harry e Meghan Markle

Buon sangue non mente, ed anche Harry, per le sue nozze con Meghan Markle, ha decisamente puntato ad un budget altissimo. I fiori d’arancio tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’interprete di Suits, hanno fatto segnare quota 45 milioni di dollari. Per la celebrazione del rito, il 19 maggio 2018, la coppia scelse la St. George’s Chapel del castello di Windsor, regalando una location particolarmente romantica agli oltre 2 miliardi di spettatori che assistettero alle nozze in tv. Anche il rito fu particolarmente suggestivo, con un coro gospel al margine della cerimonia ed un sermone del reverendo Michael Curry.

La lista dei 600 ospiti includeva figure di spicco inglesi, politici americani, ed alcuni amici celebri della coppia come Serena Williams, David e Victoria Beckham, George Clooney, e Oprah Winfrey. La sposa indossò un abito di Givenchy con scollo a barca, mentre sul velo erano iscritte le incisioni del British Commonwealth e del suo Stato natale, la California. Dopo la cerimonia, la Regina Elisabetta offrì alla coppia un pranzo, prima di una festa scatenata con musica di Elton John e balli in pista fino all’alba.

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna

La storia d’amore tra il Re Felipe e Letizia ha fatto sognare milioni di fan nel mondo. Nel 2002 lei era una giornalista molto popolare quando incontrò il futuro erede al trono di Spagna: i due, seppur così diversi, si innamorarono. La coppia si sposò due anni dopo, il 22 maggio 2004, nella cattedrale di Almudena di Madrid e, secondo le stime della stampa iberica, le loro nozze sarebbero costate 35 milioni di dollari. La sposa arrivò alla cerimonia a bordo di una Rolls-Royce Phantom, indossando un abito di seta di Valenzia del valore di 8 milioni di dollari.

Ben 1200 gli invitati alle nozze, inclusi il Principe Carlo, la Principessa Victoria di Svezia e il Principe Alberto di Monaco. Circa 300 persone si unirono alle celebrazioni post matrimonio al Royal Palace, dove Re Juan Carlos e il Principe Felipe intrattennero la folla con discorsi e ringraziamenti.

Principe William e Kate Middleton

Impossibile non includere nella classifica uno dei matrimoni più influenti del secolo, ovvero quello tra Kate Middleton e il Principe William. Il futuro Re d’Inghilterra e la sua fidanzata di lunga data convolarono a nozze il 29 aprile 2011 nella cattedrale di Westminster. Più di 23 milioni di persone in tutto il mondo assistettero al matrimonio in tv, mentre 1900 sedevano tra i banchi della storica cappella. La sposa indossò un iconico abito disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen, dal valore di 434.000 dollari.

Oltre all’abito, furono investiti 800.000 dollari in fiori ed alberi per decorare la location, ma le spese più alte riguardarono la sicurezza. Dopo la cerimonia, Elisabetta II organizzò un pranzo per 600 ospiti, ed anche il Principe Carlo sponsorizzò un ricevimento con un menù a base di granchi, aragoste ed agnello. A chiudere la cerimonia, una performance di Ellie Goulding. Costo complessivo? 33 milioni di dollari.